VREDNI POKLONI I ROBA MORAJU DA SE PRIJAVLJUJU! Pokušaj krijumčarenja skupocenih satova na Horgošu

Vredni pokloni i roba, kao i skupoceni satovi moraju se prijaviti pri ulasku ili izlasku iz zemlje, upozorava Uprava carina i napominje da mnogi putnici "zaboravljaju" da to učine.

Urava carina ukazuje da su u proteklih mesec dana osujećena tri pokušaja da se prokrijumčare skupoceni satovi, čija se vrednost procenjuje na više hiljada evra.

Poslednji u nizu takvih slučajeva zabeležen je u subotu na prelazu Horgoš, kada su carinici ispod suvozačkog sedišta jednog poršea pronašli muški "roleks" vredan oko 8.000 evra.

Njega je pokušao da prokrijumčari 30-godišnji turski državljanin, koji je putovao sa suvozačem iz Nemačke ka Turskoj u "poršeu" nemačkih registarskih oznaka.Sa fenomenom krijumčarenja luksuznih satova najčešće se, ipak, suočavaju carinici na beogradskom aerodromu ''Nikola Tesla'', koji su u poslednje tri godine otkrili i zaplenili čak 47 skupocenih satova ukupne vrednosti preko 1,1 milion evra.

Tako je 30. oktobra na ruci 28-godišnjeg srpskog državljanina koji je doputovao iz Sjedinjenih Američkih Država otkriven sat ''brajtling navitajmer'' vredan oko 5.000 dolara.Slična situacija se dogodila na aerodromu i dva dana ranije kada je letom iz Istanbula stigao putnik koji je na ruci nosio roleks kupljen u Crnoj Gori.

On je istog dana na izlazu iz Crne Gore overio dokumenta za povraćaj poreza na sat vredan gotovo 11.000 evra i otputovao ka Istanbulu, gde se ukrcao na let za Beograd.Carina podseća da državljani Srbije imaju povlasticu za unos robe u vrednosti do 100 evra.

Sa sobom mogu nositi i robu vredniju od navedenog limita, ali onda ona podleže naplati dažbina.Uprava carina ukazauje da ukoliko neko nosi robu do ukupne vrednosti od 3.000 evra, za koju je jasno da je namenjena za lične potrebe, a ne za dalju prodaju, na granici će biti primenjen takozvani skraćeni carinski postupak.

Taj postupak se sprovodi uz jedinstvenu stopu carine od deset odsto i stopu PDV-a koja u najvećem broju slučajeva iznosi 20 odsto.Ukoliko je roba vrednija od 3.000 evra, ona će biti ocarinjena u redovnom carinskom postupku, navodi se u saopštenju.