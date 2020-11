"SVAŠTA SAM U ŽIVOTU VIDEO, ALI OVO... KAKO LI JE STRAŠNO UNUKU BILO" - Deda ispričao kako su dečak i njegov pas pronašli SKELET U ŠUMI U RIPNJU

Ljudski sklelet, za sad neidentifikovane osobe, pronađen je juče u mirnom delu beogradskog naselja Ripanj. Ovu užasnu scenu zatekao je maloletnik kog je pas odveo do kostiju nepoznate osobe.

Ljudski skelet pronađen je na početku šume kroz koju prolazi pruga Beograd-Bar. Meštani kažu da je ovo miran kraj u kom se nikada ništa slično nije dogodilo, te su veoma zabrinuti.

Kosti je pronašao pas kog je maloletni tinejdžer šetao po šumi nedaleko od svoje kuće. Kako je njegov deda ispričao za "Blic", pas je mladića "odveo" do ovog jezivog prizora. Dečak je, kako priča njegov deda, prvo primetio kosti razvučene po zemlji, najpre butnu kost, a zatim i lobanju...

- Moj unuk je štao psa kao i obično, međutim pas ga je odveo do kostiju. Nakon toga pozvao je mene i svog oca da dođemo i vidimo šta je to. On se dete uplašio i mi smo odmah otišli da vidimo. Odmah nakon toga smo pozvali policiju - priča deda tinejdžera.

Kako dodaje, ne znaju šta je moglo da se dogodi i kako je skelet završio tu.

Inače, kako su komšije ovog dela Ripnja ispričale, u njihovom komšiluku se nikada nije desilo ništa slično, međutim dodaju da se iza njihovih domova proteže pruga "Beograd-Bar" i šuma, i da od buke voza oni verovatno ne bi ni čuli ništa...

- Ne znamo ni čije bi to kosti mogle da budu, ni kako baš tu. Samo smo juče čuli kada je došla policija i da je komšiji unuk nešto video u šumi... To je sve što znamo -pričaju ostale komšije.

Kako je deda tinejdžera istakao, unuk je bio užasnut jezivim prizorom.

- Svašta sam u životu video ali mi nije bilo svejedno kada sam ugledao ovo, a kako li je tek bilo strašno unuku... dete je videlo ljudske kosti... - dodaje zabrinuto on.

Podsetimo, skelet je pronađen juče popodne. Ostaci su ubrzo poslati na dalje veštačenje i obdukciju kako bi bio utvrđen uzrok smrti, ali i kako bi bila identifikovana osoba.