UŽAS U KRAGUJEVCU! Muškarac pokušao da se ubije - kad je rekao razlog ODMAH je UHAPŠEN

Popio sonu kiselinu.

Lj.P. (61) iz Kragujevca pronađena je mrtva u kući svog vanbračnog supruga D.D (61). Njen vanbračni partner posle njene smrti ispio je sonu kiselinu i nakon toga je primljen u KC Kragujevac. Uzrok smrti Lj.P. biće utvrđen nakon obdukcije jer je D.D. u izjavi policiji dao dve oprečne verzije događaja.

Naime, D.D. se sam javio u KC Kragujevac zbog povreda koje je zadobio kada je ispio sonu kiselinu. Tada je počelo da se odmotava klupko. On je izjavio da je to učinio jer je njegova nevenčana supruga ispila istu tu kiselinu pre njega i tako preminula u njegovoj kući, pa je on pokušao da se ubije zbog toga.

Nakon toga je D.D. izjavio da je tukao svoju vanbračnu suprugu Lj.P. i da je zbog povreda koje joj je naneo ona izdahnula.

Policija je zaista u kući D.D. pronašla telo preminule Lj.P., ali mrtvozornik prvim pregledom na licu mesta nije mogao sa sigurnošću da se izjasni o uzroku smrti nesrećne žene pa je izdat nalog za obdukciju.

D.D. je izrečena mera policijskog zadržavanja jer je osumnjičen za krivično delo ubistvo.