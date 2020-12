SRBIN UHAPŠEN U ŠPANIJI SA 84 KILOGRAMA DROGE: Pala međunarodna kriminalna grupa, drogu skrivali u REZERVOARU ZA GORIVO

U ovoj operaciji, sprovedenoj u dve faze, privedena su tri muškarca, od koji su dvojica Španci od 30 i 53 godine, koji već imaju policijski dosije i treći je Srbin star 42 godine, bez dosijea u policiji, pišu španski mediji.

Srbin (42) i još dvojica Španaca uhapšeni su u španskom gradu Atarfeu, dok je švercovao drogu kamionom u skladištu za gorivo. On je pokušao da prokjumčari 84,4 kilograma marihuane, koja je bila vakumirana i sakrivena, a kod njega je pronađeno i nešto više od 800 evra.

Španska policija izvela je operaciju u kojoj je demontirana organizovana grupa koja je bila posvećena međunarodnom prometu marihuane između Granade (mesto proizvodnje droge) i istočne Evrope.

U ovoj operaciji, sprovedenoj u dve faze, privedena su tri muškarca, od koji su dvojica Španci od 30 i 53 godine, koji već imaju policijski dosije i treći je Srbin star 42 godine, bez dosijea u policiji, pišu španski mediji.

- Tokom akcije, zaplenjena je prikolica kojom je upravljao Srbin gde je nađeno 84,4 kilograma pupoljaka marihuane, vakumirane i sakrivene u rezervoar za gorivo, a nađeno je 815 evra u gotovini - saopšteno je iz policije.

Pored toga, u dva pretresa od koji je jedan izvršen u kući u Atarfeu za koju se sumnja da je bila skladište ove grupe u kojoj je učestvovao Srbin, zapljenjeno je dodatnih 13,5 kilograma marihane, poluautomatski mitraljez sa prigušivačem i pištolj sa municijom, samostrel i 2.100 evra. U drugoj pretresu jednog industrijskog skladišta zaplenjeno je 34 kilograma marihuane u vakumu.

Ova operacija započeta je prošlog avgusta kada su policajci iz Grupe za opojne droge podelili određene informacije o istragama koje su obe grupe iz različitih gradova razvijale u vezi sa velikom proizvodnjom marihuane u provinciji Granada i njenim kasnijim izvozom u istočne zemlje.

- Istragom je utvrđeno postojanje savršeno orgizovane grupe u kojoj su hijerarhijski raspoređene uloge među članovima. Grupa se bavila uzgojem i proizvodnjom kababisa, uključujući kupovinu plantaža od drugih proizvođača - navode španski mediji.

Takođe, kako su naveli iz španski istražitelji, ovde je reč o ozbiljnoj bandi koja se bavi međunarodnom trgovinom droge, a koja je transportovala marihuanu od Granade u zemlje istočne Evrope.

Kako je teklo hapšenje?

Agenti u ovom slučaju, primetili su prošlog meseca, porast aktivnosti na mestima na kojima su bile fokusirane istrage, a to su kuća i magacin u gradu Atarfe, i njegovom industrijskom imanju. Zapravo ih je to i dovelo do Srbina koji je vozio kamion sa registrarskim oznakama Češke. Presreli su ga na auto-putu i uhapsili.