SPREMALI SMO JE ZA UDAJU, A SAD SMO JE SAHRANILI! Jovanin otac očajan, traži maksimalnu kaznu za vozača koji je izazvao nesreću

"Pokušavali su svaki dan da dođu u bolnicu. Rekli su nam da i on (optuženi M.G.) ima teške telesne povrede. Sutradan je došao u bolnicu, dolazili su i njegovi roditelji, ali ja nisam imao šta sa njima da razgovaram jer mog deteta više nema. Oni su dolazili, prolazili, ali nisam mogao da razgovaram ni sa kim od njih. Potrebno je zaustaviti svu tu decu bahatih roditelja i samo zato ću tražiti na sudu maksimalnu kaznu jer zbog te dece ginu druga, nevina deca", počinje priču Slaviša Petković, otac poginule Jovane (25).

Ona je doživela saobraćajnu nesreću 21. novembra, pola sata posle ponoći, kada je na raskrsnici kod pijace Boško Buha na Bulevaru Nemanjića u Nišu, svom silinom udario M.G. (19), a koji je bio pod uticajem alkohola. Posle višestrukih preloma i povreda glave, ona je izdahnula 29. novembra.

Jovana je bila u svom automobilu marke "BMW" i krenula je na zeleno svetlo da prelazi raskrsnicu, a onda je M.G. očigledno prošao na crveno svetlo na semaforu i zakucao se u njen auto. I da nesreća bude veća, udario je baš u vrata vozača odnosno u ovoj tragediji arhitekticu Jovanu Petković. Ona je te večeri bila da odveze drugaricu i u povratku kući, u stan kod Medicinskog fakulteta, zadobila je povrede od kojih nije mogla da se oporavi.

Slaviša kroz suze koje naviru na oči kaže da ga sada sve podseća na ćerku. Nakon povratka s groblja kaže "tešimo jedni druge, ali tu utehe nema". Jovana je inače položila master arhitekture sredinom septembra i planirala je da se uda i zaposli. Život je bio pred njom.

"Ne zaslužuje na sudu samo on maksimalnu kaznu već svako, da kažem dete, koje pijano sedne za volan i koje ugasi neki nevini život. Ona se zabavljala s momkom i očekivali smo da pravimo svadbu, da to bude pravo veselje jer je zaslužila još mnogo toga u životu koji je bio pred njom. Onako ambiciozna i vredna, volela je momka i sve je bilo divno. Trebalo je da se uda i da dođu u Austriju gde živimo. Čekao ju je posao. Momak je predivan dečko. To su deca koja nisu mnogo tražila, niti bila zahtevna, znali su koliko mogu da imaju, ali su skladno živeli sa onoliko koliko im je potrebno. Čekali smo da prođe ova situacija sa kovidom, pa da pravimo veselje. I onda sav trud i vera nestane zbog pijanog vozača. To kako se ja osećam, to ne može niko da razume sem onog ko to doživi. Ne dao bog nikome", priča Slaviša.

On se pita da li je sa 19 godina M.G. imao pravo da vozi, a pritom je, kako kaže, bio pijan.

"Imamo mlađeg sina koji se isto strašno oseća. Ja verujem da je i ovom dečku (M.G.) teško, ali toj bahatosti na ulicama se mora stati na put. Evo, nešto manje od deset dana čekamo dokaz o njegovim rezultatima krvi i još ih nema kao da se ispituje ne znam šta. Pa, kako da ne sumnjam u sve. Pitam ja vas zašto se toliko čeka?", jada se očajni čovek.

Maksimalna kazna za krivično delo protiv bezbednosti u javnom saobraćaju je 12 godine zatvora.

Kontrolom alkohola u krvi nakon nesreće utvrđeno je da je M.G. imao 1,1 promil alkohola u krvi. Jovana je sahranjena 1. decembra, a njen grob obilaze najbliži prijatelji i rođaci.