"ZNAO SAM DA ĆE DOĆI DO OVOGA" Rodbina muškarca koji je ubio ženu u šoku - Nije mogao da PREBOLI RAZVOD

"Lepo su živeli, skladan brak do prošle godine, a onda se nešto iskomplikovalo. Do pre par meseci je sve bilo normalno, ne znam šta bih mogao da kažem, u šoku sam", kaže za "Blic" Dragan Ilić, rođak Saša Prokić (51) koji je danas u Aleksincu prvo ubio ženu M. P. (44), a zatim izvršio samoubistvo pucavši sebi u slepoočnicu.

- Saša je bio zaposlen u fabrici profila i cevi u Aleksincu, a ona je radila u Grameru. Kako sam ja čuo nije bilo nesuglasica, ona je htela da ga napusti i razveli su se, a on to nije mogao da preboli, nije mogao da pređe preko toga. Ja sam pretpostavio da će to da se desi - kaže Dragan.

Kako je rekao, oni imaju dve odrasle ćerke od kojih je jedna udata.

- Ne znam šta se događalo među njima, možda ga je ona provocirala, zaista neću da nagašam. Živeli su skromno, siromašno do pre 5-6 godina, posle su se oboje zaposlili i imali su dobra primanja ne znam šta se posle desilo - rekao je rođak.

Kako je istakao Saša nije bio nasilan, samo je bio principijalan čovek i karakter.

- Saša nije bio nasilan, bio je karakter, ona je pre par meseci otišla da živi u Aleksinac, kako sam ja čuo i kako ljudi pričaju, našla je nekog drugog čoveka - kaže Dragan.

Otac Saše Prokića, Damjan kaže da nije očekivao da će se nešto ovako dogoditi, posebno ne posle razvoda.

- Nisam mogao da očekujem da će Saša ovo da uradi sebi, pričao sam mu da ne diže ruku na sebe. Ko je mogao da očekuje da će ovo da uradi posle razvoda - kaže otac Damjan.

Prema njegovim rečima, živeli su dobro.

- Živelii su dobro, i onda je ona samo napustila kuću, i nije htela da se vrati. Zvanično su se razveli u septembru - kaže on.

- Od kada se zapolsila promenila se, otišla je, imala je svoju paru, rekla je da neće da služi 10, 12 ljudi - rekao je Damjan.