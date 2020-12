KO JE MISTERIOZNI MUŠKARAC NA NASIPU? Pregledani snimci na suđenju za ubistvo Jelene Marjanović, a ovaj trenutak ZBUNIO JE SVE U SUDNICI

Na snimcima se vidi kako crni automobil ide nasipom, a onda u njega ulazi i misteriozni muškarac.

Danas je pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje Zoranu Marjanoviću za ubistvo supruge Jelene 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči.

Na ročištu se trenutno pregledaju snimci sa kamera koje se nalaze u blizini mesta zločina. Pregledane su kamere 7 i 8 sa kuće Jahović, a zapisi su od 14 časova do 18 časova, što odgovara vremenu koje je najbitnije za ovaj događaj, a to je od 14:57 do 17:57.

Na kamerama se danas pažnja obraćala na to ko prolazi nasipom.

Na kameri 7, od 16:17 do 16:18 se vidi kako na nasipu zdesna nalevo idu viša i niža osoba. Viša osoba hoda ubrzanim hodom tako da za njom u kadru manja osoba zaostaje nekoliko metara. S obzirom na vreme događaja, veštak smatra da se radi o Zorani i njegovoj ćerci Jani.

Nakon ovoga, pregledani su i dalje snimci i zastalo se na 16:44. U međuvremenu se vidi kako crni automobil ide nasipom, on je snimljen u 16:39, a iz kadra sedme kamere izlazi u 16:42. Sve vreme za ovim automobilom ide čovek, koji u jedmom momentu, u 16:41, ulazi u automobil i seda na mesto suvozača.

Veštak ispitan na prethodna dva ročišta

Na prethodna dva ročišta, održana 12. i 13. novembra, ispitan je Dragoljub Vasiljević stručni savetnik odbrane za telekomunikacije, koji je radio telekomunikaciono veštačenje baznih stanica na nasipu i Jeleninog i Zoranovog telefona.

On je, da podsetimo, rekao da je Zoran Marjanović isključio mobilni telefon na 25 minuta u vreme ubistva svoje supruge i odmah po uključenju joj uputio poziv u 17:04. Istakao je i da je susret Zorana i Jelene bio nezbežan između 16:57 do 17:04 s obzirom na to da su u istoj baznoj stanici bili registrovani njihovi telefoni.

Odbrana odbacuje zaključke veštaka

Nikola Dumnić, advokat odbrane, izneo je svoje mišljenje u vezi sa izlaganjem veštaka na prošlom ročištu i odbacio sve njegove zaključke kao neprihvatljive:

- Na osnovu onoga što se nalazi u pisanoj formi i na osnovu pisanog mišljenja, odbrana smatra da su zaključci veštaka neprihvatljivi iz više razloga. Prvi razlog je da nije koristio akreditovanu metodu za veštačenje, zatim veštak nije koristio iste uređaje, neprihvatljivi su nam i rezultati vremena, naročito vreme koje se odnosi na baznu stanicu Padinska skela koja je udaljena nekoliko kilometara od nasipa, a sam veštak je rekao da je signal morao biti jači. Policiji je bilo potrebno više sati da pronađe telefon Jelene, a nama veštak kaže da je to moglo da se odradi prilično precizno.

- Veštak je usmenim izlaganjem odstupio od teze da je do susreta Jelene i Zorana moralo doći. Ako bismo i prihvatili da je Zoran u 17:04 bio u istoj zoni gde i Jelena, jasno je da ne može da zna gde se on nalazi u 16:56, to je 8 minuta i 28 sekundi razlike, a za to vreme svako može da pređe 600 metara. Za to vreme ništa se ne može čuti na nasipu. Takođe smatram da je pristrasan jer različito tumači brojeve i lica koje analizira. Jedino u slučaju Zorana kaže da je došlo do isključenja telefona, dok kod drugih postoje i druge opcije.

Na današnjem suđenju trebalo bi da se pregledaju snimci sa kamera u blizini mesta ubistva.

Slučaj crne hronike koji je medijski najpraćeniji u Srbiji

Inače, Marjanović je, da podsetimo, optužen za krivično delo teško ubistvo, za koje je zaprećena kazna zatvora do 40 godina zatvora i brani se sa slobode.

Tužilaštvo ga tereti da je 2. aprila 2016. godine ubio suprugu Jelenu na nasipu u Borči, dok je u neposrednoj blizini mesta zločina bila je i njihova maloletna ćerka, koja je tog popodneva sa njima došla na nasip Crvenka u Borči.

Suđenje Marjanoviću počelo je početkom novembra prošle godine. On je na početku procesa detaljno izneo svoju odbranu negirajući da je ubio suprugu, koja je bila pevačica narodne muzike.

On se od 12. juna 2018. brani sa slobode, pošto mu je tog dana Apelacioni sud ukinuo pritvor, u kojem je bio 10 meseci. Uhapšen je 15. septembra 2017. godine, godinu i po od ubistva.

I pre toga je bio privođen, ali je nakon ispitivanja u policiji i na poligrafu puštan zbog nedostatka dokaza.

Sud mu je proletos vratio puno starateljstvo nad detetom, koje mu je oduzeto posle smrti supruge.

Pre hapšenja je u više navrata u medijima govorio o ubistvu, učestvovao je u jednom televizijskom rijaliti programu.

Ubistvo Jelene Marjanović medijski je najpraćeniji slučaj crne hronike u Srbiji već četiri i po godine.