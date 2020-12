Kako je objasnio advokat, pomenute pevačice su gostovale u nekim emisijama gde su govorile da znaju Jelenu i Zorana, i da znaju kako im je "brak bio divan".

Indira Aradinović Indi i Sandra Prodanović, poznatija kao Sandra Afrika, mogle bi da se nađu na listi svedoka u slučaju ubistva pevačice Jelene Marjanović.

Za ovaj zločin optužen je njen suprug Zoran Marjanović, a njemu je danas pred Višim sudom u Beogradu nastavljeno suđenje.

Pevačice je za svedoke predložio Marjanovićev branilac, Veljko Delibašić, navodeći da su bile upućeni u odnose Jelene i Zorane.

- One su gostovale u više emisija i govorile da su se družile poslovno i privatno sa njima. Izjavile su da je Zoran držao Jelenu kao malo vode na dlanu - rekao je Delibašić.

Advokat očekuje da bi iznošenje detalja iz života Jelene i Zorana Marjanovića moglo da otkloni sumnju u to da je Zoran počinilac zločina, odnosno, da anulira bilo kakav motiv za ubistvo.

Sudija je potom upitala Zorana zna li on njihove adrese pošto nisu mogli da ih nađu, a on je sudu odgovorio:

"Ne, zaista ne znam jer već duže vreme nismo u kontaktu i cela ova situacija udaljila me je i od posla i od ljudi. Dugo smo sa te dve osobe imali saradnju i družili se i porodično."

Sandra Afrika prekinula svaki kontakt sa Marjanovićem

Popularna pevačica nedavno je izjavila da je o braku Jelene i Zorana Marjanovića znala mnogo toga, dok je pevačica sada priznala da više nije u kontaktu sa kompozitorom.

- Nemam tu više šta da dodam o njihovom odnosu. Ne želim da se mešam u to što se dogodilo. Sa Zoranom sam sarađivala na početku svoje karijere, kada mi je uradio hitove, ali nakon toga nama su se putevi razišli. Jesmo bili dobri prijatelji, ali sada nemamo kontakt. Počela sam kod drugih da radim hitove, poput Damira Handanovića i Kostija, tako da nije bilo potrebe da se čujemo - rekla je ona i dodala:

Sve što znam rekla sam, znam da su njih dvoje, dok je Jeca bila živa imali divan odnos - zaključuje Afrika.

Sandra je izjavila i da joj je Zoran Marjanović pomogao na početku karijere.

- Prvi je u meni prepoznao talenat za muziku. Nudio mi je "Bato, bre" besplatno. Meni je ta pesma bila očajna. Sve mi je to bilo bez veze, pa sam mu rekla da ću doći sutra. To sutra se tek desilo za godinu i po! U međuvremenu je Indi izbacila pesmu "Bato, bre", a Tanja Savić pesmu "Zlatnik", koju mi je Zoran takođe nudio. On je tada bio veoma popularan. Pevači su stajali ispred njegove kuće da ih primi i da im uradi pesmu - rekla je Sandra Afrika i ističe da je Zoran Marjanović zaslužan to što ju je povezao sa Marinom Tucaković:

- Marini smo unapred poslali novac, a sastanak nam je zakazala za mesec i po. Tada je tako funkcionisalo, nije svako mogao da dođe kod Marine i da mu ona napiše pesmu. Sa njom sam od tada mnogo dobra, volim je i poštujem. Kod nje sam sedela sat vremena. Gledala je u mene, nije progovarala, a meni je bilo neprijatno. Zoki joj je tad ispričao kakvu pesmu da mi napravi i za mesec dana snimila sam "Afriku". Zoran je napisao melodiju, a Jelena Marjanović mi je pevala prateće vokale! Ma ja Jelenu i Zorana znam bolje nego bilo ko na estradi - zaključila je pevačica.

Zoranova majka tvrdila da je Indi bila čest razlog za svađu njenog sina i Jelene

Ubrzo nakon što je u Borči ubijena pevačica Jelena Marjanović, procurila je informacija da je bila veoma bliska sa koleginicom Indirom Aradinović Indi, ali i da su se njih dve, navodno često sukobljavale. Međutim, o ovome nikada nije bilo više informacija, a Indi se više puta oglašavala i pričala o Jeleni i Zoranu.

- Kad sam se ja pojavila u Jutarnjem programu TV Pink i pričala o Jeleni ona je u tom trenutku bila brutalno ubijena, sad se ohladila u grobu i treba da je pustimo da se hladi. Istinu zna samo Bog, a mi možemo samo da nagađamo. Uvek volim da kažem nešto konkretno i direktno, a ne nešto što je u vazduhu. Nikad se nisam bavila tim slučajem, ali sam u trenutku kad je Jelena ubijena bila tu da prokomentarišem čitav slučaj. Kada se desi takvo ubistvo ne možeš da ostaneš ravnodušan i da ne kažeš baš ništa. Malo je nezahvalno - rekla je Indi pre 3 godine i dodala da ona ne želi da bude deo toga dok se slučaj ne reši, ali da će tada otkriti sve što zna.

- Ja ne želim da budem deo toga dok se sve ne reši. Kad se sve bude rešilo, ja ću da kažem nekoliko stvari koje ja znam, a do tada zaista za tim nema potrebe - rekla je pevačica tada za Pink.rs.

Zoranova majka Zorica svojevremeno je za Srpski telegraf izjavila da je Indi navodno bila zaljubljena u Zorana.

Naime, Zorica je tada na pitanje da li su se Jelena i Zoran svađali, rekla da jesu i da je to normalno.

- Koji bračni par se ne svađa? Pa svi se svađaju! Svađali su se. To je normalno. Ali ako su se nekad posvađali, da li je to dokaz da je on ubio - postavljala je pitanja i sama na njih odgovorala.

Kao najčešći razlog svađa Zorica je tada navela Indi.

- Svađali su se, na primer, zbog Indi. Za tu pevačicu je Zoran napravio pesmu "Bato, bre" i ona je bila izuzetno ljubomorna na Jelenu. Indi je bila ludo zaljubljena u Zorana. Svađali su se jednom i u studiju. Zašto nju ne ispitate, ona sigurno zna ko bi mogao da naudi mojoj snaji i zbog čega - tvrdila je Zorica Marjanović u policiji, preneo je u junu 2016. Srpski telegraf.