SANDRA AFRIKA I INDI KAO KLJUČNI SVEDOCI U SUĐENJU ZA UBISTVO JELENE MARJANOVIĆ? DUMNIĆ ZA PINK: Evo zbog čega su one značajne za ovaj slučaj

Pevačice Indi i Afrika su medijima posebno zanimljive jer su javne ličnosti koje daju izjave vezano za odnose između Marjanovića, pre svega Jelene i Zorana, ali nisu ključne za slučaj, rkao je Dumnić za TV Pink.

Branilac Zorana Marjanovića, advokat Veljko Delibašić, juče je u Višem sudu u Beogradu predložio da u nastavku postupka kao svedoke ubistva njegove supruge Jelene Marjanović sasluša pevačice - Sandru Afriku i Indi.

Njih je naveo kao ključne svedoke, možda čak i za razrešenje ovog slučaja. Drugi advoka Marjanovića, Nikola Dumnić, kaže za Novo jutro TV Pink da su njih dve samo predložene kao svedoci, ali da je još uvek neizvesno hoće li sud to da usvoji. Takođe, navodi da razume medije koji ovu priču dodatno plasiraju, jer je reč o javnim ličnostima.

-Ne znam kontekst tog njihovog druženja sa Marjanovićima, ja se ne družim sa klijentima. Kako sam u medijima video, one su inače odnose Zorana i Jelene opisivale kao harmonične. To nije od ključnog značaja, ali razumem zašto mediji to objavljuju. Jelena je i nazvisno do toga,za medije nešto pre ubistva, izjavljivala da ima dobre odnose sa suprugom i joj je on najveća podrška u karijeri – kaže Dumnić.

Dumnić takođe kaže da je u daljoj istrazi važno utvrditi ko se tačno u vreme zločina kretao oko i na nasipu.

- Nesporna je činjenica da je u blizini nasipa bilo još ljudi koji su se u trenutku zločina kretali tu blizu. Možda oni i imaju neke čnjinice koje mogu da pomgnu u razrešenju zločina, možda i nemaju, ali to treba istražiti – kazao je Dumnić.

Kako kaže na jučerašnjem suđenju je bilo nastavljno saslušanje veštaka.

-Izneti su dokazni predlozi koji nisu od centralnog značaja. Ono što se desilo je nastavk sudskog veštaka i uvid u snimke sa sigurnosne kamere kao i njihovo tumačenje. Nalaz veštaka je neupotrebljiv za dobošenje sudske odluke i da je veštak ne poznaje materiju o kojoj se izjašnjavao – rekao je Dumnić.

Kaže da je u jučerašnjem iskazu odbrana osporila iskaz veštaka.

-Veštak je naveo da je Zorana lociralo na određenom mestu u blizini nasipa u 17 i 04 sata, a da je Jelenu na tom istom mestu locirao u 16 i 56. Razlika je osam 8 minuta i 28 sekudni. Veštak je izneo da su se oni u nekom trenutku morali negde da se sretnu. Ja sam precizno, izmerio koliko laganim hodom pređem za taj interval. Prešao sam tačno 670 metara, merio sam GPS-om, i dokaz o tome dostavio sudu. Sa te daljine, silueta čoveka je mogće videti ako se baš zagledati, ali ništa nije moguće čuti. Mi smo to ispitivali po lošem vremenu, a tog dana je inače bilo puno ljudi i dece Mogućnost da je Zoran bilo šta čuo je gotovo nemoguće – objašnjava on.