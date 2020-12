OVO JE DUŠAN (28) KOJI SE SLUČAJNO ZAPALIO KOD NOVOG BEČEJA - Njegov drug otkrio POTRESNE detalje tragedije! Dvoje male dece ostalo bez oca zbog inata...

Dušan Š. (28) iz Bočara kod Novog Bečeja, otac dvoje male dece, nastradao je noćas kada je naftom polio bale kukuruzovine i zapalio.

S njim je bio prijatelj Goran G. (28) iz Novog Miloševa koji nije znao šta Dušan planira i koji je pokušao da ga spase ali nažalost nije uspeo.

Sumnja se da je motiv ove strašne tragedije inat ili revolt Dušana Š. prema lokalnoj firmi koja je na zemlji, koju je on obrađivao i za koju je navodno još uvek imao ugovor, obrađivala i na taj način ga onemogućila prihod.

Goran G. za Kurir je objasnio da ga je te kobne večeri Dušan, koji mu je drug, zvao da dođe kod njega da nešto urade i da se vrate kući da popiju kafu.

- Otišao sam kod njega i kolima smo oko ponoći otišli do zemljišta gde je balirana kukuruzovina u vlasništvu jedne privatne firme. Izašao je iz kola, popeo se na bale i nožem je presekao kanape balirane kukuruzovine. Vratio se do kola ostavio nož i uzeo flašu od dve litre - priča Goran prisećajući se trenutka pre tragedije.

On je objasnio da je pokušao da Dušana ubedi da to ne radi ali da to nije imalo efekta na njega.

- U flaši je bila nafta ili benzin. Objasnio mi je šta namerava. Pokušao sam da ga ubedim da to ne radi ali niko ga ne bi ubedio. Bio je rešen. Popeo se na balu polio je benzinom i zapalio. Istog trenutka je propao kroz balu - priča potreseni prijatelj nastradalog Dušana.

Prema njegovim rečima istrčao je iz kola da bi pomogao Dušanu da se izvuče iz bale koju je već obuhvatio plamen.

- Pružao sam mu ruku i kanap da uhvati kako bih ga povukao ali nije vredelo. Nije imao snage da se zadrži, verujem da je se ubrzo ugušio jer je bilo mnogo dima - objašnjava Goran G.

Kako je objasnio Dušan je bio besan na tu privatnu firmu kao i većina meštana.

- Ta firma je kako mi je Dušan objasnio bez licitacije ove godine uzela zemljište koje je on obrađivao i za koje je on do kraja ove godine, navodno imao ugovor. Rekao je da neće ta firma da njegovoj deci uzima hleb iz usta. Bio je očajan i rešen da im napakosti ali nažalost najveću je štetu napravio svojoj porodici. Iza njega je ostala majka, žena i dvoje male dece ima ćerkicu koja ima samo tri godine a sin je mlađi od nje... - kaže Goran G.

Izgubio druga na svoje oči

Na mestu gde je izazvan požar ima više baliranih, kako Goran objašnjava kamara kukuruzovine.

- Ima ih dosta i time se hrani stoka ova firma je obrađivala za nešto. Ne znam šta bih rekao celo jutro ne mogu da se smirim na svoje oči sam izgubio sa druga i prijatelja - rekao je Goran G.