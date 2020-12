Sestra ne može da pretpostavi zašto je Marija nestala. Dvoje je navodno srelo, ali nema snimaka sa nadzornih kamera.

Marija Kepić (29) iz Aranđelovca nestala je 29. oktobra. Nestanak je prijavljen, a u međuvremenu se javilo dvoje ljudi koji su verovali da su je sreli. Bila je navodno na javnim mestima, gde je bilo i drugih ljudi, ali nije bilo i snimaka nadzornih kamera koji bi to potvrdili.

Kako je rekla njena sestra, jednog puta kamere nisu radile, a drugog puta snimak stariji od sedam dana bio je obrisan. To je praksa, objasnila je ono što su njoj rekli, te da se snimci nadzornih kamera na firmama brišu kroz sedam, 15 ili mesec dana.

- Ta žena koja ju je navodno videla bila je uverena da je reč o 14. novembru, ali ne može da da tačan datum. Trebalo je da se vrate kamere, kamere nisu radile. Drugi ju je put video moj prijatelj, na drugom mestu. Isto se ne zna dan, par dana posle 14, pošto je on ubrzo otišao van zemlje. Opet ne mogu da se vrate kamere, jer se posle sedam dana brišu - rekla je navodeći da je porodici dojava značila, ali da je i od tada prošlo mesec dana: - Bar da smo videli kamere da znamo da je živa.

Za 11 dana biće puna dva meseca otkako je nestala bez traga. Sestra zna da je sa sobom ponela torbu, ne i šta je u njoj bilo - dokumenta, novac i slično. Telefoni joj ne rade, a ona se sama nije javila. Ljudi sa kojima je bila bliska nisu pretpostavljali da bi nešto slično moglo da usledi.

- Mi smo ih zvali, pitali, ništa nije ukazivalo ni u jednom trenutku... - navodi sestra dodajući da da je Marija bila nezaposlena, te da bi joj novac do sada zafalio, kao i da je uskoro trebalo da počne da radi kao medicinska sestra.

Misli i da su zakasnili sa objavom nestanka na društvenim mrežama. Verovali su, kaže, da će se vratiti.

- Posle objave se mnogo javilo, ne da kažu da su je videli, nego da nam daju podršku. Nadala sam se da je Aranđelovac mali grad, da će se neko javiti da ju je video. I javio se. Imali smo veru da će se pojaviti. Da li se njoj nešto desilo, da li je ušla u neko društvo, da li je otišla negde... - nabraja moguće scenarije sama ocenjujući da je vreme danas teško.

Povodom navoda o tome da je dva dana pre nestanka raskinula vezu, kaže da je to tačno. Marijin bivši partner stavio im se na raspolaganje za pomoć u potrazi za devojkom. Ne misli da je bila žrtva nasilja.

- Raskinuli su sporazumno. Nije trpela nasilje u tom odnosu. Poduže su bili par, počeli da žive zajedno. I da je bilo nešto, rekla bi nam ona. Dolazili su kod mojih roditelja, tako da je bilo sve okej. On je dao sve informacije o tome šta je bilo između njih, zašto su raskinuli, rekao je: 'Šta god treba, ja sam tu' - rekla nam je navodeći da je Marija ima i brak iza sebe: - Bivši muž što je mogao da pomogne, on je pomogao. Čujemo se redovno sa njim. On je čovek na mestu.

Kaže i da porodica nema predstavu šta je moglo da se desi, jer se ovakvo nešto ranije nije desilo. Razmišljaju da li je ljuta, ali misli da bi ljutnja morala brže proći.

- Svi imamo svoje probleme, ali ako se neko sa 29 godina ponaša, da kažem, normalno, a onda da nestane i ode bez traga... Neko može da bude ljut, može da bude izrevoltiran, ali to je sve kratkog daha - procenjuje situaciju sa nevericom, to joj se ne čini kao realan scenario.

Kaže i da je Marija veliki vernik, ali da je po manastirima nisu tražili.