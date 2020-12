MISLILI SU DA SE UBIO, A ONDA JE OBDUKCIJA OTKRILA JEZIV ZLOČIN - Borisav je pretučen i uboden u vrat, a evo šta je MOGUĆI MOTIV

Borisav Kostić (75) iz Lalinca, koji je pronađen prerezanog vrata 22. decembra u svojoj kući u ovom selu kod Svrljiga, najvrovatnije je ubijen zbog novca.

Rođaci I meštani Lalinca, koji su ga dobro poznavali, kažu da nema nikakve šanse da je Kostić digao ruku na sebe, kako se isprva mislilo dok obdukcija nije otkrila povrede na rukama nastale u pokušaju da se odbrani od napadača!

Kostić je, kako saznajemo, nedavno prodao kuću u Svrljigu za 24.000 evra, ali je samo uzeo kaparu za nju, pa je moguće da je za sada nepoznati razbojnik pomislio da čovek ima pare u kući. Suicid svi koji ga poznaju isključuju.

- Nije se sam ubio, mogu garanciju da popišem. Čula sam ga zadnji put prošlog petka, sa mnom je razgovarao normalno. Bio je nasmejan, zvala sam ga da dođe kod mene u susedno selo a on je rekao da ne može jer mora kući da žuri da mu se ne ugasi vatra u peći. Kada sam čula da je nastradao, ne da sam se iznenadila, nego sam vrisnula. Nikada u našoj familiji niko nije digao ruku na sebe - kaže sestra od tetke nastradalog Borislava Slavujka Miljković.

Isto misli i Borisavova druga sestra od tetke Biljana Janković, koja ga je odlično poznavala.

- Prvo rekli da se sam ubo nožem. Ma kud se sam ubo, nema šanse. On nije bio takav. Bio je super čovek, nikome se nikada nije zamerio. Sve je sagradio sa svojih 10 prstiju. Dok je radio, posle posla je išao odmah u pečurke. Nikog nikada nije prevario, nije imalo ko da ga mrzi. Samo je mogao neko ovo zbog para da uradi. Prodao je kuću za 24.000 evra u svrljigu i kupio neki lokal za 8.000 evra. Pare ostale je dao u banku, ništa nije imao kod njega. Kada je kupio nova kola iz salona, mnogo se radovao... Jao Boro, kako si mi dušu ispustio - plakala je Biljana na groblju dok su dovozili sanduk sa telom njenog brata.

Bojan Janković, kome je Borisav bio ujak, kaže da je bio mnogo dobar čovek.

- Bio je mnogo dobar, on nikada ne bi digao ruku na sebe. To sigurno nije tako. On je bio svestan i vitalan. Jedino je neko mogao da pomisli da ima para, a on je sav novac držao u banci, sigurno nije bio u kući - kaže Bojan.

I meštani Lalinca misle da je Bora mogao biti ubijen samo zbog novca, znajući da je Kostić nedavno prodao kuću u Svrljigu, a pre godinu dana kupio i nova kola “dačju sandero stepvej” koja je i danas bila parkirana pred kućom.

- Znam da je hteo ponovo da se ženi. Bora ima ćerku u Svrljigu ali je živeo sam u selu nakon što mu je supruga umrla, nije želeo da ide u Svrljig. Ko će ga znati, jedino zbog para je mogao neko da ga ubije. Svaki dan je u Svrljig išao, kupio je nova kola - veli i meštanin Milosav Cvetković.

Slavoljub Milošević kaže pak da je Bora prodao kuću, ali da sve pare za nju još nije bio uzeo već samo kaparu. Ipak, važio je za dobrostojećeg domaćina u selu.

- Za mene je bio dobar, pošten i iskren čovek. On definitivno nikome nije dugovao - dodaje Milošević.

U Višem tužilaštvu u Nišu "Blicu" je potvrđeno da se istraga vodi zbog sumnje da je počinjeno teško ubistvo.

Povrede na rukama i masnice otkrile zločin

Borisav je pronađen mrtav 22. decembra u svojoj kući u ovom selu sa ranom na vratu. Isprva se mislilo da je u pitanju samoubistvo, budući da je nesrećni čovek nađen u zaključanoj sobi svoje kuće, a pored ruke mu je bio nož. Međutim, obdukcija je otkrila dodatne povrede na rukama i masnice na telu koje pokazuju da se preminuli čovek neposredno pre smrti pokušavao da odbrani od nekoga ko ga je napadao.

Kostićevo telo otkriveno je nakon što se policiji obratila žena, prijateljica B. K., koja je prijavila da ne može da stupi u kontakt sa njim već neko vreme zbog čega se zabrinula jer je živeo sam. Policija je otišla da proveri šta se dešava i na licu mesta zatekla jeziv prizor – čoveka u krvi sa posekotinom na vratu kao i nož kraj njegove ruke.

Ćerka bez komentara

Ćerku ubijenog Kostića za medije nije želela ništa da komentariše.

- Za sve informacije moraćete da pitate policiju i meštane. Nisam bila sa njim u dobrim odnosima desetak godina tako da ništa ne želim da pričam, a i nemam šta da kažem - rekla je ona kratko.

Kostić je sahranjen danas na groblju u Lalincu u prisustvu rođaka i najbližih prijatelja.