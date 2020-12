USVOJILI GA KADA JE IMAO 39 DANA, SA 18 GODINA JE UBIJEN: Roditelji nesrećnog Nemanje o detaljima zločina kod Gadžinog Hana (FOTO)

Ubijeni Nemanja A. (18) iz sela Zaplanjska Toponica u opštini Gadžin Han usvojen je kad je imao samo 39 dana a njegov otac Bogosav ispričao je detalje tragične večeri kada je ubijen.

Krvavom obračunu je prethodila tuča, u kojoj je Nemanja povređen zbog čega ga je njegov otac Bogosav odvezao u doljevački Dom zdravlja.

- Napali su ga u blizini kuće, imao je hematom na glavi, odvezao sam ga do lekara, ustanovljeno je da je dobro. Vratili smo se u selo, tu sam zatekao policajca koji mi je kazao da su se tukli. Trebali su odmah da ih privedu, i Nemanju moga, dok se ne utvrdi ko je i šta je uradio. Oni se nameračili na njega, i eto šta se desi. Kad smo se vratili kući, nije hteo da legne, trebao je sa njegovom devojkom da izađu na pomen kod ujaka. Rekao mi je da ide da se prošeta sa devojkom do crkve. Nije prošlo malo, žena me zove, kaže da su joj telefonirali da je Nemanja ubijen. Našao sam ga u dvorištu, bio je sav krvav. Odveo sam ga opet kod lekara, ali sve je bilo uzalud – priča otac stradalog mladića Bogosav.

Tom prilikom povređen je i Milan T. (18) i devojčica (14).

Iz niškog Kliničkog centra je saopšteno da Milan ima tešku telesnu povredu u vidu ubodne rane u predelu grudnog koša, te da je neposredno životno ugrožen zbog čega je operisan, a da je devojčica dobrog zdravstvenog stanja.

- Četrnaestogodišnjakinja ima plitak ubod u grudni koš, svesna je, stabilna, nije životno ugrožena a u Kliničkom centru će biti zadržana na posmatranju. Nakon daljih pregleda i obrade rane, biće odlučeno da li će biti hospitalizovana – rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako saznaju mediji, poginulog mladića Antanaskovići su usvojili sa samo 39 dana i odgajili kao svoga. Međutim, u selu kažu da im je zbog Nemanje, policija stalno dolazila u kuću.

Policija je obavila uviđaj na mestu ubistva, gde je pronađen i nož kojim je zločin izvršen. Utvrđuje se da li je bilo još učesnika u tuči.