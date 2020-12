Bolesni detalji slučaja kod Negotina: Devojčica (9) je POBEGLA čim je čula šta MANIJAK traži od nje

Osumnjičeni T.F. je uhapšen nakon što ga je prijavila drugarica pastorke.

Negotinac T. F. (29) uhapšen je zbog sumnje da je seksualno zlostavljao svoju devetogodišnju pastorku i njenu drugaricu. Na teret mu se stavlja krivično delo nedozvoljene polne radnje.

On je, prema informacijama Novosti, od izvora bliskog istrazi, u subotu, kada je njegova pastorka u goste pozvala drugaricu, ušao u sobu u kojoj su bile i predložio im da sve troje legnu u krevet. Tu je, navodno, drugaricu svoje pastorke dodirivao po intimnim delovima tela.

“Drugarica me je pozvala u sobu – ispričala je devojčica”, navodi izvor. “Soba je bila u polumraku, a na krevetu je ležao T. F. koji je na sebi imao donji veš i majicu”

T. F. je tada uhvatio drugaricu svoje devetogodišnje pastorke i pokušao da joj ruku stavi na svoj polni organ. Kazao joj je da to nije ništa strašno i da ne treba da se boji.

“Dete se izmaklo, a T. F. ju je pitao: “Da li gledaš filmove za odrasle? Tvoja drugarica, misleći na svoju devetogodišnju pastorku, i ja ih stalno gledamo”, dodaje izvor.

“Devojčica se uplašila i iskočila iz kreveta”, nastavlja sagovornik beogradskog lista.

“Počela je da se oblači, a T. F. joj je zapretio da nikome ne sme da kaže šta se desilo. Međutim, maloletnica je dotrčala do kuće, sve ispričala majci, koja je odmah pozvala policiju. Pripadnici organa reda su odmah reagovali i, nakon prikupljanja dokaza, posle nekoliko dana su priveli T. F. koji je negirao sve što mu se stavlja na teret. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, nakon toga, uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu.