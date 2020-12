BIVŠI PRETI DA ĆE ME ZAKLATI I SILOVATI BRATA - Devojka iz Vrnjačke Banje u panici

Devojka iznela zastrašujuće tvrdnje.

Devojka A. D. (26) iz Vrnjačke Banje tvrdi da joj je poslednjih meseci život postao pakao, zbog bivšeg dečka (26), koji joj, kako kaže, preti ubistvom, sačekuje je ispred firme i stana i šalje joj jezive poruke, a uprkos njenim prijavama, nalazi se na slobodi, jer je kažnjen merom zabrane prilaska i kaznom od 30.000 dinara za njeno kršenje!

A. D. kaže da je sa osumnjičenim bila u vezi pet godina, ali da je on počeo da je teroriše kad ga je ostavila.

Psihička tortura

- Još dok smo bili zajedno, počela je njegova psihička tortura. Pravio mi je scene na poslu i gde god je stigao - priča A. D. i dodaje da je bivši od raskida non-stop zove i šalje joj preteće i uznemiravajuće poruke zbog toga što ne želi da mu se vrati.

- Sačekao me je ispred firme 4. decembra, polivao me pivom, vređao me i gađao flašom. Poruke koje mi je slao su jezive. Preti da će me zaklati, da će mi silovati brata. Slikao je nož, koji će mi, kako je napisao, zariti u grudi i kleo se u svoje najmilije da će to zaista i uraditi. Ostavljao je mrtvački krst ispred mog auta - kaže sagovornica i dodaje da je - u strahu za svoj život, ali i za život svoje porodice - više puta prijavljivala policiji nekadašnjeg momka.

- Umesto da mu odrede pritvor, njemu je izrečena samo mera zabrane prilaska, i to do 5. januara 2021. Međutim, on je meru prekršio, pa je 12. decembra došao ispred kuće mog sadašnjeg dečka, lupao na prozor i vrata - kaže A. D.

Kako dodaje, iste večeri je slučaj prijavila nadležnima.

- Tada mu je izrečena opomena i, kako sam saznala, novčano je kažnjen sa 30.000 dinara zbog kršenja zabrane prilaska - očajna je devojka i pita se "da li treba da je ubije da bi se našao u pritvoru".

- S njim se nešto dešava, u pogledu mu vidim da je spreman da mi naudi i zaista se bojim - kaže A. D. U policiji su nam potvrdili da je žena (26) iz Vrnjačke Banje više puta podnosila prijave protiv mladića.

Krivične prijave

- Policija je svaki put odmah reagovala, preduzela sve mere iz svoje nadležnosti i osumnjičenom izrekla hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa žrtvom - rekli su iz MUP i dodali da je policija obavestila prekršajni sud o tome da je osumnjičeni 12. decembra prekršio meru zabrane prilaska. - Protiv osumnjičenog policija je, takođe, po nalogu tužilaštva, podnela više krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio nasilje u porodici, kao i jednu krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti - naveli su u policiji.

Jezive poruke - Ubiću ti brata, ti ćeš gledati

U porukama koje nam je prosledila A. D., a za koje tvrdi da joj ih je slao bivši dečko, uz fotografiju noža piše: "Evo, ovim ću sad da te zakoljem. Evo, kunem ti se u sve na svetu", ali i poruke: "Ubiću i tebe i brata. Ali prvo ću njega da ti gledaš. To jest ubiće njega nešto drugo", "Silovaću ti brata, pokaži slobodno mami i tati".

Advokat: Pogrešna odluka suda

Advokat Jasna Kolaković Smiljanić iz Kraljeva, saradnica udruženja "Fenomena", koje se bori protiv nasilja nad ženama, kaže da je problem, koji A .D. opisuje visokog stepena opasnosti po život žene.

- Ukoliko je ovo tačno, reč je o je kompleksnom problemu koji traje dugo, pa je važno da Osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu najhitnije reaguje kako bi se sačuvao život žene koja ovo nasilje trpi - objašnjava advokatica: - Kako učinilac krši hitne mere zaštita od nasilja, pogrešna je i opasna odluka suda da mu se umesto kazne zatvora od 60 dana, izrekne novčana kazna.