Zbog OTMICE NA ZLATIBORU uhapšena dvojica momaka iz Beograda - Ovo su DETALJI POTERE

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu, u saradnji sa pripadnicima Odreda Žandarmerije iz Kraljeva, uhapsili su P. M. (20) i M. M. (20) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo otmica.

Oni se terete da su juče na Zlatiboru, uz pretnju, oštećenog uveli u putničko vozilo, a potom zahtevali da pozove druga da donese 1.000 evra, saopštio je MUP.

Osumnjičeni P. M. saslušan je i zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Mediji su juče preneli da su otmičari mladića na silu uvukli u automobil, a da je policija odmah locirala vozilo.

Usledila je potera, sve dok se automobil sa otmičarima i otetim mladićem nije slupao. U saobraćajnoj nezgodi niko nije povređen.

Vulin opisao sve krimi detalje otmice

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin govorio je danas u televizijskom gostovanju o slučaju otmice na Zlatiboru navodeći da su prekršioci privedeni pravdi, te da je reč o mladićima koji su prethodno procesuirani zbog tuče u novogodišnjoj noći, ali da su pušteni na slobodu.

- To je sukob dve grupe mladića koji je počeo tokom novogodišnje noći. Nisu procesuirani u smislu zadržavanja. Vodio se postupak protiv njih zbog učestvovanja u tuči i pušteni su na slobodu, u redovnom postupku. Međutim, oni su se ponovo sreli i tada je jedna grupa stavila mladića u automobil, tražila od njega da pozove nekog prijatelja koji treba da im donese 1.000 evra za navodnu štetu koju je ova druga grupa učinila. Mladić je uspeo da pobegne, policija je odmah reagovala. Svi su u pritvoru. Prekršioci su odmah privedeni - rekao je Vulin dodajući da je tokom novogodišnje noći inače bilo malo posla.

Prema njegovim navodima bilo je tek nekoliko sporadičnih intervencija, te da je srpska policija efikasna u poređenju sa svetskim okvirima.

Govorio je i o sukobu dva mafijaška klana, te najavljenoj borbi protiv mafije.

- Sukob ta dva mafijaška klana ili neka druga dva klana neće nikad prestati. Ta količina novca koja se stvara toliko je velika da se svi oni opeku o to. Mi smo prošle godine imali pet mafijaških ubistava, sve smo uspeli da rešimo. Naša najbolja poruka jeste tako brzo rešavanje slučajeva. Ima još nekoliko ubistava koja su se desili ranije. Nemamo nalogodavca. Našli smo izvršioca, logističara... Policija jeste veoma efikasna. Statistički posmatramo, ovo je jako bezbedan grad i mi smo vrlo bezbedna zemlja, ali je činjenica da se građani ne osećaju bezbedno. Protiv toga moramo da se borimo. Tako što ih rešavamo veoma brzo - kazao je dodajući da su mafijaška ubistva mesecima unapred planirana, te da je reč o profesionalcima koji brišu tragove.

Rekao je i da se na spisku nerešenih slučajeva ubistva nalazi ubistvo advokata Miše Ognjanovića, ali da nema sumnje da je reč o sukobu klanova.

Komentarisao je i slučajeve zaplene droge navodeći da je zadovoljan borbom, ali ne i činjenicom da se zapleni 600 kilograma droge, jer to znači da je negde prošlo pola tone. Rekao je i da je količina novca koja se generiše kroz trgovinu dovoljno velika da je primamljiva za kriminalce uprkos svakom riziku, te da veruje da je zakonski treba tretirati ozbiljnije, kao pokušaj ubistva.

Vulin je naveo i da o prisluškivanju predsednika ne može da navede detalje, ali da je siguran da to ne može biti dobronamerno.

Komentarisao je i skrnavljenje grobnice jugoslovenskih partizana i sovjetskih vojnika navodeći da su počinioci poznati, te da će se u javnost izaći sa tim podatkom.

- Ovo je strašna ljaga na obraz naše prestonice. Znamo ko je. Policija je odradila svoj posao, tužilaštva rade. Zaista bih voleo kad se to završi, nemam zakonsko pravo, neću to raditi, ali bih voleo da pitam zašto si bacio blato na kosti svog dede i pradede - rekao je navodeći da su motivi politički, te da je porazno što pred spomenikom treba uvesti živu stražu.

Takođe je rekao da u MUP-u ima ljudi povezanih sa kriminalnim krugovima i da je upravo to definicija kriminala.

- Svaki kontkat sa licem iz kriminogene sredine mora biti prijavljen starešini. To je zakon, to tako mora da se radi. Policajac može nekog da poznaje, ali je dužan da to prijavi. Može biti i u rodbinskim odnosima, ali to mora da prijavi. Ako niste prijavili, moraćete da mi objasnite zašto to niste prijavili.

Mi smo u prethodnom periodu suspendovali četiri policajca zbog kontakata iz kriminogene sredine - dvojicu iz Beograda i dvojicu Novog Pazara. Ogromna većina su izuzetni, pošteni, čestiti ljudi... Zakon je isti za sve, nije bitno koliko visok čin imate - rekao je.