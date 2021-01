Policija je munjevitom akcijom uspela da uhapsi dvadesetogodišnjeg osumnjičenog za ovaj zločin.

Policija ispituje da li je Ivana Trifunovića (22) ubio upravo drugar koji je bio uz njega dok je krvario i dozivao pomoć! Trifunović je preminuo nakon što je nekoliko sati nakon dočeka srpske Nove godine, uboden nožem u grudi na Novom Beogradu, nedaleko od zgrade u kojoj živi.

Dozivao pomoć i vikao "izdrži"

Ubijeni Ivan nije imao kriminalni dosije, a postoji sumnja da je motiv napada bila svađa koja se dogodila na žurki na kojoj je bio, a koju je on napustio oko dva sata ujutru.

Kako beogradski mediji nezvanično saznaju, osumnjičeni za ubistvo je navodno drugar koji je sa ranjenim Ivanom dozivao pomoć i vikao "izdrži". Kada ga je ubo shvatio je šta je uradio i počeo paničnio da doziva pomoć i očajnički mu viče "izdrži, izdrži".

- Na kameri se vidi kako otac silazi da vidi gde mu je sin. U tom momentu se vidi kako jedan mladić beži sa lica mesta. Međutim, nedugo zatim se vraća. On i otac Trifunovića ubacuju ga u automobil i voze u bolnicu. Kako saznaju mediji, ranjeni Ivan bio je živ na putu do bolnice, ali tada je iskrvario i preminuo - kaže izvor.

Lekari su pokušali da ga reanimiraju, ali, nažalost, nisu uspeli.

Nije imao dosije

Otac ubijenog Ivana je potvrdio da je njegov sin bio na dočeku Nove godine u kraju.

- Vratio se kući oko pola tri. Nešto kasnije zazvonio mu je telefon i on je izašao iz stana. Nakon nekog vremena našao sam ga na stazi, pored njega je bio njegov drug, držao ga je i vikao mu: "Izdrži!". Zajedno smo ga ubacili u automobil i prevezli u Urgentni centar - rekao je nesrećni otac, slomljen od bola, i dodao da veruje da će policija utvrditi sve detalje tragedije jer on ne zna ko mu je i zašto ubio sina, i to na oko 500 metra od kućnog praga.