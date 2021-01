UHAPŠENI OSUMNJIČENI ZA UBISTVO SRBINA U FILADELFIJI - Milanova majka ŽELI ODGOVOR NA SAMO JEDNO PITANJE!

Ovo je javio portal 6abc, navodeći da je za informacije o ubicama raspisana nagrada od 40.000 dolara. Policija je objavila da će uskoro saopštiti još detalja vezanih za istragu i hapšenje.

Stanica Action News je pozvala Lončarovu majku Ejmi, koja je rekla samo da "drhti" posle vesti o hapšenju osumnjičenih.

- Samo želim pravdu i odgovor na pitanje "zašto" - rekla je Ejmi.

#BREAKING: two arrests made after 25 year Milan Loncar was gunned down while walking his dog in Brewerytown Wednesday night. Police are not releasing further info right now @6abc pic.twitter.com/Oy5SCAl7qn