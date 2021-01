"GLEDALI SMO KAKO ODVODI DEVOJKE U PROSTORIJU PORED"! Novi detalji slučaja koji je zaprepastio Srbiju

Gledali smo kako odvodi devojke u tu prostoriju pored, gde se zadržavaju neko vreme. Pitala sam se kada će mene da odabere kao talentovanu i da me povede u sobu. A onda se to i dogodilo, ispričala je policiji jedna od pet devojaka koje su Miroslava Miku Aleksića (68), čuvenog beogradskog nastavnika glume, prijavile za silovanje ili seksualno uznemiravanje.

Devojke su svedočile o iskustvu za koje tvrde da im se dogodilo u školi Mike Aleksića. Svaka je ispričala svoju jedinstvenu priču, ali su istakle identičnu šemu rada koju je, kako kažu, Aleksić decenijama usavršavao.

- "Svaka žena mora da ima jednu tajnu. Ako nema tajnu, nije žena", govorio nam je. Tek mnogo kasnije videle smo da je to bio njegov igrokaz, priprema terena za užase koji su usledili - ispričale su devojke policajcima.

Policija i tužilaštvo će ukrstiti izjave svih pet devojaka kako bi uvrdili šema funkcionisanja glumačke škole Mike Aleksića. Nekada, primera radi, nije izgledalo sumnjivo što Mika Aleksić nije želeo da ima ikakav kontakt s roditeljima polaznika. Sada to izgleda drugačije. A u Mikinu školu glume išli su mnogi koji danas u glumi nešto znače. Generacije dece su sledile njegova pravila!

Pravila su bila stroga, takoreći surova, kako je rekla renomirana mlada glumica Milena Radulović. U Mikinoj grupi mogli su da ostanu samo oni koji su ih se pridržavali.

Prvo pravilo je bilo, kaže Milena Radulović, "blago niščima duhom, njihovo je carsko nebesko". Drugo, "ne ljutim se ja što vi mene lažete, nego što vi mislite da ja vama verujem". Kada bi ga neko slagao, dobijao je zadatak da 1.500 ili 2.000 puta napiše u svesku to prekršeno pravilo.

Treće pravilo je bilo "u grupi nema samoupravljanja, samo Mika upravlja", četvrto "u grupi nema zaljubljivanja, jer to kvari prijateljstvo", a peto "u grupi se navija za OFK Beograd". Šesto pravilo se odnosilo na kašnjenje. "Niko se u gaće nije usr’o što mu je nužnik daleko, no što je kasno krenuo", govorio je Aleksić, kako kaže Milena Radulović.

Razumela je kazne, kaže, kada je bila kriva i prihvatala ih je. Ipak, osećala se neprijatno kada ih je, kako tvrdi, stavljao na stub srama samo zato što imaju mišljenje koje se ne podudara s njegovim.

- Bio je surov kada kažete nešto što nije po njegovom. Toga dana biste bili na tapetu. Kod Miroslava Aleksića je bilo mnogo surovije nego na bilo kojem treningu ili času na kojem sam ikada bila - priča Milena Radulović.

Možda i najneobičnija stvar bilo je Aleksićevo svojevrsno "poništavanje" roditelja i njihove uloge u životima dece koja su pohađala njegove časove.

- Roditelji nisu smeli da budu prisutni, niti je Mika komunicirao s njima. Da li na osnovu toga odakle su, ili zbog zanimanja, uvek je postojalo nešto čime bi ponižavao roditelje u razgovoru sa njihovom decom. Dešavalo se da je to nekima smetalo, pa su napuštali grupu. Mika je za njih govorio da su lenji i slabi - priča Milena Radulović.

Prema njenim rečima, Aleksić bi stalno govorio: "Ja ovde nikoga nisam zvao! Ti meni, sine, ne trebaš, ja tebi trebam!". Deca bi se zatim vezivala za drugare, išli su na izlete i vašare, pa bi im napuštanje grupe teško padalo.

Aleksić je na časovima govorio i o seksu.

- Tema seksa i erogenih zona, vežbi gde se vršnjaci zbližavaju i dodiruju... Priča o seksualnosti je bila prisutna kad smo imali 13-14 godina. Pitao nas je javno te stvari, a nasamo nas je pitao da li imamo seks, da li nam prija i govorio da je seks bitan zbog zdravlja. Tada nam je delovalo da je to pedagoški. Pitao je sve, pa zato nismo mislili da je nešto neprirodno - kaže Milena Radulović.

Mikin autoritet među decom je rastao, a polaznici su ga se plašili, kako kažu devojke koje su ga prijavile policiji. Tvrde da im je pretio "u nekoj upakovanoj formi".

- Kroz razgovor naglasi da ako ikada progovoriš, on je to što jeste i niko neće poverovati, te da nam prijateljski to ne preporučuje - kaže Milena Radulović.

Nakon Milene Radulović i još četiri devojke, u policiji su juče dale izjavu još dve devojke. Jedna od njih je Sara Zeljković, koja je bila učenica u Aleksićevoj školi, a koja je policiji govorila o zlostavljanju u njenom slučaju. Sa njom je bila još jedna devojka koja je želela da ostane anonimna.

- Jako je važno da istaknem da je moja izjava svojevoljno data javno i da su mediji sa mojih mreža preuzeli izjavu i objavili je. Ukoliko date izjavu policiji, možete biti sigurni da će ona ostati anonimna ako to želite. Želim da pozovem sve devojke koje imaju bilo kakvo iskustvo seksualnog zlostavljanja od strane Aleksića da mi se obrate i da ću ih povezati sa sjajnim ljudima iz policije koji rade na ovom slučaju. Ovo je važno da naznačim, kako se ne bi dovelo slučajno u pitanje procedura policije koja je vrlo profesionalno, pedantno urađena i koja garantuje anonimnost. Upravo dolazim iz policije, gde sam zvanično dala izjavu sa još jednom devojkom čija će priča ostati anonimna - napisala je Zeljkovićeva.

Sara je u prvom postu odmah posle ispovesti Milene Radulović, iznela detalje neprijatnog iskustva tokom pohađanja škole glume kod Aleksića.

- Kada sam napunila 16, 17 godina, Mika me je pozvao u kancelariju na razgovor. Ne sećam se tačno kako je to iskomunicirao. Sve u svemu, počeo je da me ispituje vezano za seks. Vrlo se dobro sećam pitanja, kao i šta sam imala obučeno taj dan, što sam kasnije čula da hoće da se desi kada je neki traumatičan trenutak bio u tvom životu. Pitanja su bila: "Da li se kre*eš?". Ja sam se zbunila, ali pošto se podrazumevalo u mom životu da se na svako Mikino pitanje odgovori, ja sam stidljivo odgovorila "da", na šta se on nasmejao i rekao: "Da, da, a je l’ voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje bila zbunjena, ali je on samo nastavio da postavlja pitanja. "A gde najviše voliš da se kre*eš?". Ja sam i dalje imala neki tupavi kez na licu, pa je umesto mene on odgovorio na to pitanje: "Gde stigneš, a?", nakon toga je prestao da me ispituje i jedine situacije koje se sećam sledeće je bilo da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/protresao po dupetu i rekao: "Malo je kanta, ali može da prođe" - samo je deo ispovesti još jedne od devojaka.