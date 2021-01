DANAS SAHRANA UBIJENIH U SJENICI, PROGLAŠEN DAN ŽALOSTI! Ovakvu tragediju niko ne pamti, brat ubijenog Fehima ZA NEKOLIKO SEKUNDI OSTAO BEZ PORODICE!

Na seoskom groblju u Rasnu na Pešterskoj visoravni danas u podne biće sahranjeni Bisera Šemović (30), njeni roditelji Fehim (64) i Šefka (60) koje je ubio Biserin bivši suprug Enedin Turković (44). U isto vreme, ali na groblju u selu Doliće biće sahranjen Enedin Turković koji se ubio nakon masakra koji je počinio u kući bivše tazbine. Na teritoriji opštine Sjenica danas, 18. januar 2021. proglašen je danom žalosti.

Teške telesne povrede zadobio je i Biserin rođeni brat Bekim kojeg je bivši zet nekoliko puta pucao u predelu grudnog koša i ruke, a lakše je povređeno i dvoje komšija porodice Šemović koji su pogođeni u noge.

Fehimov brat Ramiz za Informer je rekao da još ne može da poveruje da je u roku od nekoliko sekundi ostao bez pola porodice.

- Šta da vam kažem? Nemam reči... Sušio sam kosu kada me je sin nazvao i rekao mi da odem do brata i vidim šta se to dogodilo. Imao sam šta i da vidim. Niko ne zna zašto se ovo dogodilo, ali baš niko - kazao je Ramiz za Informer.

Ova porodična tragedija dogodila se u subotu oko 11 sati. Tada je Enedin automobilom došao do kuće svoje bivše supruge i počeo da puca. U dnevnoj sobi, hicima iz pištolja za koji je imao dozvolu, ubio je Biseru, Fehima i Šefku, ranio Bekima i dvoje komšija, a sve vreme u susednoj sobi bila su njegova i Biserina deca koja su čula krike, zapomaganje i pucnje.

Turković je posle ovog zločina automobilom pobegao u svoje selo Doliće koje je od Rasna udaljeno 15 kilometara. Tamo se u šumi, u jednom šipražju, krio šest sati. Sve vreme za njim trajala je potraga. Šire područje ovog i drugih sela nadletala su dva helikoptera MUP. Kada su pripadnici policije i žandarmerije stegli obruč oko njega, Turković je u sebe ispalio hitac i ubio se.

Bisera i Enedin godinama su živeli i radili u Berlinu. Razveli su se prošle godine, a sud je decu dodelio majci.

Bisera je na odmor u Rasno, kod svojih roditelja, došla pre mesec dana, a Enedin u svoje selo Doliće stigao je pre mesec ipo. Na dan masakra Bisera i dvoje dece trebalo je da se vraćaju za Nemačku, a koji dan kasnije tamo je trebalo da otputuje i Enedin. Policiji, kako saznajemo, Bisera nikada nije prijavljivala svog bivšeg supruga, niti je nadležnim organima poznato da je u njihovim međusobnim odnosima nakon razvoda bilo problema.

