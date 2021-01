Mika Aleksić se krivičnom prijavom tereti da je devojke, dok su bile maloletne, obljubio uz pretnju.

Miroslav Mika Aleksić (68), vlasnik školice glume koji je osumnjičen za silovanje ili polno uznemiravanja svojih učenica, tereti se da je u periodu od 2008. do 2020. godine seksualno zlostavljao šest devojaka. Sve one su ga prijavile policiji.

Prvi slučaj se navodno dogodio još 2008. godine, a periodi za koje su učenice optužile Aleksića jasno se može podeliti u dva dela: od 2008. do 2013. i posle 2018. godine. S obzirom na to da ne postoji nijedna prijava za punih pet godina, od 2013. do 2018, a osnovano se sumnja da je bilo još napastvovanih devojaka, policija je pozvala sve žrtve da se jave u prostorije Policijske uprave za grad Beograd, u Bulevaru despota Stefana 107.

Prema informacijama “Blica”, Aleksić se tereti za osam pojedinačnih silovanja svojih učenica – neke od njih je naodno silovao više puta – dok je čak sedam puta, kako se osnovano sumnja, izvršio krivično delo polnog uznemiravanja. Zakon definiše polno uznemiravanje kao svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Mika Aleksić se krivičnom prijavom tereti da je devojke, dok su bile maloletne, obljubio uz pretnju, a osnovano se sumnja da je prvu žrtvu seksualno zlostavljao još 2008. godine.

– Osumnjičen je da je godinu dana kasnije seksualno zlostavljao još jednu devojku. Sledeća žrtva koja ga je prijavila navela je da ju je u periodu od 2012. do 2013. godine napastvovao čak četiri puta. Isto toliko puta je, navodno, 2013. godine zlostavljao još jednu devojku – kaže izvor “Blica” dobro upoznat sa slučajem.

Da li je u periodu od 2013. do 2018. godine bilo još žrtava u ovom trenutku nije poznato, jer ga do sada još ni jedna devojka nije prijavila za taj period.

Kako saznajemo, peta i šesta devojka su prijavile da ih je Aleksić napastovao od 2018. do 2020. godine.

– Devojka koja je nastavnika glume prijavila da je trpela zlostavljanje u periodu od 2018. do 2019. godine navela je da ju je Aleksić zlostavljao čak četiri puta. A tokom 2020. godine je, navodno, našao novu žrtvu, koja je navela da je kroz pakao prošla samo jednom – objašnjava naš sagovornik.

Aleksić je u ponedeljak popodne saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je izneo svoju odbranu. On je pred tužiocem negirao sve prijave za silovanje i nedozvoljene polne radnje, ističući da “ništa nije tačno”.

– Rekao je i da ne zna zašto su ga devojke prijavile – kazao je izvor.

Posle saslušanja, zamenik tužioca predložio je sudu da mu odredi pritvor do 30 dana, što je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu usvojio. Aleksiću je pritvor određen po tri osnova: da ne bi uticao na svedoke, zbog bojazni da ne ponovi delo, kao i zbog težine dela za koje se tereti. Zaprećena kazna zatvora u njegovom slučaju veća je od 10 godina, odnosno maskimalno iznosi 15 godina za krivično delo silovanja.