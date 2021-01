''SADA ĆU SVIMA DA VAM UGASIM ŽIVOTE!'' Zaštićeni svedok PROGOVORIO i otkrio planove kavčana ZA LIKVIDACIJE SVOJIH PROTIVNIKA!

Jovan Mirković, nekadašnji vozač vođe kavačkog klana Slobodana Kašćelana, spojio je Bajrama Pistu sa tom organizovanom kriminalnom grupom koja je, kako tvrdi, od njega tražila da likvidira Budvane Marka Ljubišu Kana, Gorana Slovinića Brala, novinarku Oliveru Lakić - ispričao je na saslušanju "Pista", zaštićeni svedok Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.

"Pista" je uhapšen 29. aprila 2019. godine, kada je i obelodanjeno da je došao u Budvu s namerom da likvidira Budvanina koji se vodi kao bezbednosno interesantno lice. Tada je tvrdio da nije hteo nikoga da ubije, već da kupi oružje. Sredinom prošle godine odlučio je da navodno sve prizna istražiteljima.

- Sada ću svima da vam ugasim živote - objašnjava "Pista" šta je rekao kada mu je Goran Rakočević sredinom maja 2020. godine u zatvoru rekao da su ga "otkucali".

Pred specijalnom tužiteljkom krajem oktobra prošle godine tvrdio je i da su mu članovi kavačkog klana u spuškom zatvoru ispričali za koja ubistva, pokušaje i podmetanje eksploziva su odgovorni, ali i da su planirali ubistvo Ivana Vukotića (rođaka Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana), Beograđanke B. M., neuspešno organizovali bekstvo Maria Miloševića iz kosovskog zatvora, zapalili vikendicu Ranka Radulovića, ubili čoveka u zatvoru, ranili Dragana Roganovića, da imaju podršku porodice Roganović (Duška).

Objašnjavao je i kako su kavčani u zatvoru slavili pokušaj ubistva Kana i Slovinića, podmetanje eksploziva na vozilu supruge Miloša Mančića. Navodno, bliskog rođaka Kotorana Jovana i Igora Vukotića - Ivana, trebalo je da ubije ista ekipa koju sumnjiče za likvidaciju Bogdana Milića, a Radovan Mujović od Piste je tražio da zakolje Mančićevu, kako bi naudio njenom suprugu Milošu, jer je svedočio protiv grupe tog Nikšićanina. Kosovar tvrdi da mu je Nikšićanin objasnio da je Mančić najslabija karika njihovog dotadašnjeg saradnika i da zato traži baš njenu glavu.

Za ubistvo novinarke Olivere Lakić, tvrdi, nudili su mu, 200.000 evra, jer je "videla neku svesku". Zaštićeni svedok "Pista" je ispričao kako je upoznao Mirkovića na Kosovu krajem avgusta 2016. - da ga je sa njim povezao Albanac na Kosovu, za kojeg je prevozio drogu.

- Živim u Orahovcu na Kosovu. Unazad dosta godina bavio sam se nelegalnom trgovinom i preprodajom marihuane, povezujući vozače i nabavljače, a bavio sam se i prevozom ukradenih automobila najčešće iz Srbije u Albaniju. Tokom tog posla upoznao sam izvesnog Albanca za koga sam radio promet marihuane sa kojim sam dobro sarađivao. On me jednom prilikom pitao da li bih mogao da prevezem jednog čoveka iz Gračanice u Štrpce. Nisam znao o kome se radi. To se događa krajem avgusta 2016. jer sam tada kupio automobil "fiat" sa kojim sam otišao u Gračanicu po tog čoveka. Ispred mene vozili su se "pasatom" moji prijatelji, dva Albanca. Stigli smo u Gračanicu, u jednom motelu je bio smešten Mirković, čije ime sam tek kasnije saznao. Kazao mi je da će mi dati 2.000 evra da ga prevezem u Štrpce. Predstavio se da je novinar i na sebi je imao plastičnu legitimaciju... Ja sam mu stavio do znanja da mu ne verujem u tu priču - ispričao je Pista pred tužiteljkom.

Objasnio je da mu je Mirković na ruke dao 2.000 evra da njega i jednog poznanika poveze u Štrpce. Navodno, Mirković mu je tokom vožnje priznao da je i "on sa Albancem radio marihuanu"...

- Kada je seo u automobil predstavio se kao "Jorki" i u toku vožnje me pitao - "znaš li koga voziš", a ja sam mu odogovorio - "znaš li ti ko te vozi". Rekao mi je: "sviđaju mi se momci kao ti, dobar si lik" i pitao me da mu dam lični broj telefona, što sam i uradio. Nakon dva dana sa nepoznatog broja telefona me je neko nazvao i pitao da li mogu doći u kafić. Na pitanje ko je, taj neko je odogovorio da je onaj koji me je pitao da li znam koga vozim. Odlazim u Štrpce, u kafić... Tada mi je rekao: "brate, ja sam Jovan Mirković", a ja sam mu odgovorio: "ja sam Bajram Pista". Tu me pita da li mogu da mu obezbedim šofera na relaciji od Albanije do Merdara za transport droge i ja sam rekao da mogu. U tom trenutku kada sam ga upoznao, nisam imao predstavu da postoji tzv. kriptovani telefoni, niti šta oni znače, ali sam više puta odrađivao "kombinacije" sa Mirkovićem oko transporta droge na obostrano zadovoljstvo, a posebno u praćenja cisterni sa drogom za prolaz na Merdare... On je uvek redovno plaćao moju cenu usluga - ispričao je Pista.

Zaštićeni svedok rekao je i da ga je Mirković pozvao nakon sedam, osam meseci, tražeći da se ponovo vide u Štrpcima. Kazao je i da je tada bio u finansijskim problemima.

- U kafić smo ušli u deo gde nema video-nadzora. Tada me je pitao da li bi voleo da za kratko vreme zaradim veliki novac. Odgovorio sam: "ko to ne bi voleo". On me pitao: "da li bi mu dao besu". Ja mu kažem: "ja sam Albanac, ti si Srbin, kako da damo besu?". On mi kaže da ima poznate ljude u Budvi i nakon toga je izvadio pištolj iz torbice, što je mene malo i uplašilo. Videvši to, Jovan mi kaže da ćemo jedan drugom da damo besu na malo drugačiji način. Iz šaržera pištolja vadi dva metka i kaže mi: "jedan je za tebe, jedan je za mene. Ko koga izda, ti ćeš mene, ja ću tebe". Na taj način, ja i on smo jedan drugom dali besu - kazao je Pista.

Tvrdi da su nakon toga odradili još nekoliko transporta droge, da bi se potom sastali na terasi jednog lokala, gde se upoznaje sa Acom Stevanovićem. Mirković je navodno tada Pisti predložio da odveze Aca do Crne Gore, gde će ga čekati neki ljudi.

- Pitao sam ga: "je li treba da se radi teško krivično delo", na šta mi je on kazao da je u pitanju neka druga priča, a da ću to videti kada tamo dođem, ali i dodao "da ne moram da prihvatim, ali da time mogu da zaradim veliki novac". Aca sam tada video prvi put, kasnije sam saznao da je radio za TMK, a to su regularne formacije Kosova. Dogovorili smo se da idemo skupa. Ovo se dešava u leto 2018. Moj otac nas je povezao, a u Crnu Goru smo ušli na prelazu Božaj. Tada nisam znao da se Aco i Nikola Drecun, kojeg sam kasnije upoznao, već dopisuju na kriptama, meni je bio cilj da dobro zaradim i završimo posao - ispričao je zaštićeni svedok.

On je kazao da su se zaustavili i ušli u jedan restoran na putu između Podgorice i Cetinja, koji je sav u kamenu, da bi sačekali nekog čoveka.

- Momak koji nam je prišao za stolom trese se, ja sam ga pitao šta mu je, kazao je da koristi belo i da ga uzdiglo. Saznajem da je u pitanju Nikola Drecun. Izlazimo iz restorana i napolju sam vidio "mercedes" B klase, za čijim upravljačem je bila jedna žena, koja se predstavila kao Marina. Još na Kosovu, Mirković mi je kazao da je mali koji će nas sačekati stabilan... Međutim, ja pitam tada zašto se Drecun trese. Rekao je da ima problem sa stanom u Budvi i da nije pripremljen, te da imaju kuću na Obzovici. Dao nam je rentakar vozilo, iznajmljen na ime Marina, sa kojim ćemo da radimo posao. Tada mi je Aco Stevanović rekao da koristi kriptu, koji mu je kupio Mirković, a koji će kasnije meni 2019. u Budvi policija oduzeti. Aco mi je tada kazao da moramo voziti Nikolu Drecuna, da on u Budvi izvrši ubistvo. Autom koji je dovezla Marina, Nikola, Aco i ja krećemo da pratimo nekoga u Budvi. Sutradan krećemo da pratimo to lice koje treba da se odradi i šetamo po Budvi. Ja mu kažem (Nikoli): "šta treba da se odradi" i on mi odgovara: "treba da se izvrši ubistvo Kana". Ja tada ne znam ni ime ni prezime toga Kana... Mi onako turistički da kažem šetamo po Budvi, vozimo se i ništa od posla se ne realizuje i ne pruža se prilika za realizaciju - ispričao je Pista.

Istražiteljima je kazao da su se vozili po Budvi, od “Tre canne” do Starog grada, i da je tada shvatio da je “Nikola Drecun u frci“. Ispričao je da se osetio nebezbjedno i od Mirkovića preko kripte tražio da mu se obezbedi pištolj, koju mu je kasnije dao Drecun - “zastava“ 7.65 milimetara, kao i 5.000 evra za hranu i smeštaj njemu i Acu. Ispričao je da su preko kriptovanog telefona kontaktirali sa Žiletom, a tu su bili i kontakti Detlić, Fabrika i Produkcija.

Tek nakon hapšenja navodno je saznao da su to Vasilije Rafailović, da je Detlić Petar Lipovina, a da je Kašćelanu nadimak Stari. U zatvoru je od članova kavačkog klana saznao i da je Mirković vozio Kašćelana dok je ovaj boravio u Novom Sadu, ali i da je "Stari zadovoljan njim" jer ćuti. Navodno, Kašćelan mu je jednom, dok je šetao, podigao palac u znak pozdrava, ali i zbog toga da je sve u redu. Objašnjavajući planiranje Kanovog ubistva, Pista je rekao da je odlučio da sve ispriča nakon što je video da su ga kavčani ostavili na cedilu, kada je "Drecun sve ispričao".

Pričavši o tome što se dešavalo u Budvi kada je prvi put došao da ubije Kana, rekao je da je preko kontakta Detlić stigla poruka da će "Mali doneti 5.000 evra", nakon čega je Drecun doneo novac, a nakon sedam dana iz kuće u Obzovici ih prebacio u kuću u mestu Markovići iznad Budve.

- Na stan u toj kući u Markovićima sam se prijavio na srpske papire pod imenom Viktor Kraft. Nikola nam je ispričao da taj Kan vozi "mercedes G-klase", kocku crne boje. Šetamo svi i čekamo situaciju da se izvrši zadatak, odnosno likvidira taj Kan u Budvi. Nikola mi je rekao da treba da kupim kapu ili kačket da bi izgledao kao turista i neku ležernu garderobu. Prilikom šetnje po Budvi, pokazao mi je i frizerski salon gde Kan dolazi da se šiša i brije. Nikola mi je rekao da treba da budem vrlo oprezan i pokazao mi je lokaciju u Budvi gde često bude locirana policija pored kojih treba oprezno prolaziti. Meni je čudno kako u svim tim obilascima Budve nigde ne nađemo tog Kana, pa pitam Nikolu ko je ta osoba. On mi kaže: "bio je mnogo dobar, ali postao je zao, mi ga dugo tražimo, ali teško je doći do njega". I kaže mi: "da li ti znaš da radiš za ljude koji su uključeni u klan, da se puca da se ubija, upoznao si se sa mnogo ozbiljnim ljudima"... Nikola mi je rekao: "kod nas je rat", i da treba da budem oprezan. U tim našim obilascima, dok smo nas trojica bili u iznajmljenom "meganu", u Budvi nas je zaustavila patrola policije - ispričao je Pista.

Kazao je da mu je policajac tražio prijavu boravka, ali da je on nije imao i da mu je policajac rekao da napusti državu, vrati se i prijavi u TO Budva, što su navodno odmah uradili. Tvrdi da im je Drecun sutradan rekao da će Kan biti kod frizera, da su ga vrebali, ali da se nije pojavio, zbog čega je porukama psovao Mirkovića, koji mu je tada ponudio da ubije Kana, "pošto Drecun očigledno ne može". Rekao je da je bio u dilemi, jer nije znao detalje, ali da mu je novac bio potreban pa je odlučio "da ga skine".

- Jovan Mirković mi kaže da ću za ubistvo dobiti kilogram kokaina i 50 hiljada evra - ispričao je Pista.

Rekao je da su on i Aco tada jurili Kana po Budvi, da mu je za to ubistvo "češku zbrojevku" sa prigušivačem naručio Detlić, ali da je Drecun oružje dao za kokain.

- Ja i Aco tada tražimo Kana po Budvi, ali ne možemo da dođemo do njega. Aco mi tada kaže da ovaj Kan nije običan čovjek, da je bogat i opasan i da oseća kada ga prate i jure. Uspevam, kada sam pratio taj crni džip, da slikam Kana, jer je otišao kod neke kuće na Sveti Stefan. Snimio sam ga kako se u rikverc parkira, da opravdam sebe, jer sam mogao da ga upucam, ali nisam imao oružja. Moja prilika je bila da pucam kada mu je mali sin otvorio vrata od vozila. Kako nisam imao oružje, nisam mogao ni da izvršim ubistvo. Pisao sam Mirkoviću da sve ovo ne vodi ničemu. On me nagovara da ostanem u Budvi, ali mu ja odgovaram da se vraćam za Kosovo - ispričao je Pista.

Detaljno je objasnio i gde su i kada, godinu kasnije, trebalo da ubiju Slovinića, ali i da je Kan i te godine bio meta kavačkog klana.