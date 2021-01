IVA ILINČIĆ STIGLA U PALATU PRAVDE: Posle Milene, još jedna glumica odmotava KLUPKO ZLOSTAVLJANJA u elitnoj školi glume (FOTO+VIDEO)

Ivu Ilinčić je, kako je otkrila medijima, Miroslav Aleksić seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina.

Glumica Beogradskog dramskog pozorišta Iva Ilinčić, koja je zajedno sa još par devojaka prijavila policiji učitelja glume Miroslava Miku Aleksića za zlostavljanje, danas će u u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu dati izjavu ovim povodom.

Glumica je stigla u sud tačno u 9 sati, za kada je i zakazano saslušanje.

U Palatu pravde prvi je stigao Zoran Jakovljević, Aleksićev branilac.

Ilinčić je, podsećamo, otkrila da ju je prvi put, kako kaže, seksualno zlostavljao Miroslav Mika Aleksić kada je imala 17 godina, a onda je usledio period pauze do 18. godine, kada se nasilje, prema njenim rečima, nastavilo.

- Pre nekih godinu dana prvi put sam sebi rekla: ‘Ne, Iva! Mika te nije čeličio za glumu, nije te kao glumicu testirao, nego te je zlostavljao. Veoma te je zlostavljao! I zlostavljao je mnoge druge. I zlostavljaće. Neće se nikad zaustaviti’. Nisam silovana, srećom nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikome. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: ‘Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata’. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak - rekla je Iva Ilinčić medijima.

Glumica je godinama o ovome ćutala, a rešila je da progovori o svom slučaju i prijavi Miroslava Mike Aleksića, nakon što je to uradila njena koleginica Milena Radulović.