NE ŽELI DA NJEN OTAC SLUŠA GROZOTE KOJE JE DOŽIVELA?! Iva došla u Tužilaštvo ruku pod ruku sa tatom, on ubrzo NAPUSTIO ZGRADU (FOTO)

Iva danas daje iskaz o zlostavljanju koje je pretrpela od strane Mike Aleksića.

U Višem sudu u Beogradu danas iskaz daje mlada glumica Iva Ilinčić, koja je optužila profesora glume Miroslava Miku Aleksića za seksualno zlostavljanje.

Glumica je oko 9 sati ispred Palate pravde stigla u pratnji advokata Jugoslava Tintora i Denisa Bećirića, kao i svog oca Srđana Ilinčića. Otac je, kako saznajemo, ubrzo po dolasku i napustio Palatu pravde, navodno jer ga je ćerka zamolila da to uradi.

Iva je o svojoj golgoti progovorila javno i opisala sve što je doživela u "školi pakla". Njen otac je ostao u šoku posle saznanja kroz šta je sve prošla njegova ćerka, ali je odmah angažovao i tim pravnih zastupnika.

- On je stao iza ćerke do kraja. Pošto se bavi građanskim pravom, angažovao je kolege krivičare da obezbedi pravnu podršku. On će zajedno sa njima biti pravni punomoćnik svoje ćerke. Podržava Ivu u tome da istina izađe na videlo, a pravda bude zadovoljena -kaže izvor medijima.

Ilinčićeva je ispričala da je seksualno zlostavljana sa 17 godina, a da je Mika nije pustio na miru do 18. godine, a onda opet nastavio.

- Nisam silovana, srećom, nemam takvo iskustvo, ali jesam kontinuirano seksualno uznemiravana. Šest godina sam ćutala, negirala, nikom nisam govorila, bukvalno nikom. Bilo mi je jasno da je loše. Kada se dogodilo prvi put, rekla sam sebi: „Mika mi je kao otac, nemoguće da se ovo dešava i ne dešava se. A ako se dešava, onda on mene čeliči, hoće da me spremi za surovi svet reditelja, producenata”. Pravdala sam to, odbijala da prihvatim. Ignorisala sam. A onda sam priznala sebi, što je bio ogroman korak - ispričala je ona za medije.