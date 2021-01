IZVESNO JE SUOČENJE PRED SUDOM! Svedočeći o silovanju Milena Radulović je iznova prošla kroz PAKAO, a moraće i da se nađe "OČI U OČI" sa Aleksićem

Kroz šta je prolazila iza zatvorenih vrata u čuvenoj školi glume dugo je znala samo ona.

Tokom petočasovnog saslušanja glumica Milena Radulović otkrila je Tužilaštvu, očekivano, mnogo više nego medijima.

Kroz šta je prolazila iza zatvorenih vrata u čuvenoj školi glume dugo je znala samo ona. Juče je smogla snage i detalje podelila sa Tužilaštvom i uznova prošla torturu koju je trpela.

- Sledila sam se od straha jer ga nisam poznavala takvog. U tim trenucima kada me je napastvovao msilila sam da sam jedina. To je bio strašan šok, nisam imala snage ni da mu pružim otpor, nito da se kasnije ikom požalim. U meni se stvorio strašan osećaj krivice i straha...Ako ih pokušala da negodujem, Mika bi mi pretio ili bi me kasnije ignorisao na nastavi...- ispričala je Radulović.

Davanje iskaza i ponovno otvaranje rane možda je i najteži deo celog procesa ocenuje advokat Toma Fila.

- Ko god da je žrtva silovanja i uopšte seksualog napada proživljava to sve još jednom kada govori. I ranije smo imali vrlo neprijatnu situaciju da je žrtva bili ponovo još pet puta "silovana". Prvo u MUP-u, pa kod lekara, pa kod istražnog sudije, pa kod tužioca, pa kod advokata...- navodi Fila.

Od toga je jedino teži trenutak sučeljavanja – oči u oči.

- Mora da se vrši suočenje. Kako ne? Pa to je prvo i osnovno što će tražiti i odbrana i oštećeni. Verovatno će biti psihologa i psihijatara veštaka – naveo je Fila.

Prema dostupnim informacijama, nema neposrednih dokaza, DNK tragova, povreda.

Postavlja se pitanje kako će onda izgledati istraga.

Stevan Đokić iz Centra za bezbednost, istrage i odbranu DBA, kaže za Pink da u slučajevima kada protekne ovoliko vremena jedino što policija može da uradi jeste da obavi razgovor sa svim oštećenima i svedocima.

- Materjalnih dokaza nema. Optužnicu bi moglo da učini jačom to da bude više oštećenih, a policija i ide na to jer su ih pozvali da se jave – navodi Đokić.