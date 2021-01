MASKA ZA BOL! Otkriveno zbog čega se Milena Radulović smeje na fotografiji s Mikom Aleksićem!

Kako prenose mediji, Mikini ljudi juče dostavili su fotografiju na kojoj se vidi glumica Milena Radulović kako nasmejana stoji do Aleksića.

Advokat Zoran Jakovljević, branilac reditelja Miroslava Mike Aleksića (68), osumnjičenog za seksualna zlostavljanja glumice Milene Radulović (26), Ive Ilinčić (26) i još četiri devojke, tražio je izuzeće tužioca koji vodi istragu, ali je taj njegov zahtev odbijen.

To je bio drugi potez Aleksićeve odbrane. Prethodno je njegov branilac rekao da će „ako bude morao” javnosti dostaviti materijale na kojima se jedna od oštećenih vidi nasmejana i srećna nakon navodnog zlostavljanja. To se i dogodilo. Iako je strogo zabranjeno iznošenje bilo kakvih informacija iz istrage, na jednom sajtu juče se pojavila fotografija na kojoj se vidi Milena Radulović kako nasmejana stoji do Aleksića.

Snimak je navodno nastao u junu 2013. godine, a ovekovečen je završetak kursa u Aleksićevoj školi glume. Pored njih dvoje, i još nekoliko polaznika škole, na fotografiji su još Aleksićeva supruga Biljana Mašić i glumac Ivan Zarić.

Prema rečima psihologa koji nije želeo da mu se ime pominje u medijima, smeh je zapravo maska za bol.

Emocije se, pa tako i bol, mogu izražavati kroz smeh. Žrtve usled velike količine straha mogu smeh aktivirati kao odbrambeni mehanizam. To važi za ljude koji su doživeli veliku traumu. Smeh ima moć da potisne, jači je od mnogih negativnih emocija, pa samim tim žrtve njime potiskuju negativno iskustvo - kaže sagovornik Objektiva.

Prema nezvaničnim informacijama medija, Jakovljević je izuzeće tražio smatrajući da je zamenica tužioca pristrasna, jer je u sva tri dana saslušanja onemogućavala oštećenima da odgovaraju na deo pitanja odbrane. Neka od pitanja koje je tužilaštvo odbilo jesu „zašto su posle zlostavljanja nastavile da idu u školu glume kod Aleksića” i „da li su prilikom samog čina zlostavljanja mogle da napuste prostoriju u kojoj se to dešavalo”.