'RANIO VERENICU, PA JE ODNEO DO HITNE' - Otišli da obiđu kuću njegovog oca i nekoliko trenutaka kasnije ona je završila na operaciji, a on u pritvoru

Borska policija uhapsila je sinoć I. S. (32) zbog sumnje da je ranio svoju verenicu J. N. (29) u selu Luka kod Bora. Kako saznajemo, I. S. je sa svojom verenicom J. N. juče otišao da obiđe kuću svog oca u ovom borskom selu. Niko od njih nije ni mogao da nasluti da će samo nekoliko sati kasnije doći do incidenta.

- Njih dvoje žive zajedno u Boru. Kada su otišli u selo da obiđu kuću, I. S. je bio napolju, a onda se vratio u kuću. Kada je ušao unutra, spustio je pušku u hodnik i naslonio je na zid. Međutim, puška je tada pala, opalila i pogodila njegovu verenicu u nogu, koja je sedela u sobi. U tom momentu su njih dvoje bili sami u kući - kaže naš izvor iz istrage.

Videvši šta se dogodilo, I. S. je odmah pozvao policiju i hitnu pomoć. Brzo je ragovao, uzeo je svoju verenicu u ruke i poneo je do hitne pomoći.

Njegova verenica J. N. zadobila je tešku povredu karlice i ona je nakon što joj je ukazana pomoć u borskoj Opštoj bolnici, zbog ozbiljnosti povrede prevezena u niški Klinički centar na dalje lečenje.

I. S. je brzo nakon ovog događaja uhapšen i određen mu je pritvor do 48 sati. On se sumnjiči da je izvršio krivično dela teška dela protiv opšte sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Po isteku zadržavanja on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.

S obzirom da je pušku imao u ilegalnom posedu, biće ispitano da li je bio u krivolovu, jer nije imao dozvolu za nju, kao ni lovnu kartu.