'IMALA SAM 8 GODINA KADA ME JE MIKA SILOVAO! Terao me je da LEGNEM NA STO, a onda...' Oglasila se TREĆA ŽRTVA profesora glume? Detalji saslušanja su UŽASNI

Prema pisanju medija, policiji se javila studentkinja glume koja je detaljno opisala kako se Aleksić 2005. seksualno iživljavao nad njom. Ona je izjavila da joj je Mika govorio: "Ako želiš da budeš glumica, moraš da budeš spremna na sve, pa čak i na poniženja."

Policiji se tokom vikenda javila studentkinja glume (24) koja je inspektorima ispričala da ju je Miroslav Mika Aleksić (69) seksualno zlostavljao kada je imala samo osam godina, navodi Informer. Ona je, navodno, detaljno opisala kakve joj je sve gadosti radio Aleksić dok je pohađala njegovu školu glume "Stvar srca".

Kako ovaj portal saznaje od izvora iz istrage, devojka je inspektorima ispričala da je zlostavljanje počelo 2005. godine, a zatim je detaljno opisala kako ju je Aleksić skidao golu i iživljavao se nad njom.

U pratnji advokata

- Prestrašena Aleksićeva žrtva došla je u policiju u pratnji svog advokata. Ona je rekla da je jedva skupila hrabrosti da ispriča šta joj se dogodilo, ali da je to odlučila da uradi kada je videla da je Mika, osim glumica Milene Radulović i Ive Ilinčić, seksualno iskorišćavao i dve devojčice od 10 i 13 godina. Tada je prelomila da sve otvoreno ispriča jer je i ona imala samo osam godina kada je prošla kroz Mikin pakao - naveo je izvor i dodao:

Studentkinja glume je u višečasovnom iskazu ispričala sve, od njenog dolaska u školu glume "Stvar srca", pa do trenutka kada je trebalo da se pogleda oči u oči sa Aleksićem i saopšti mu da je upisala fakultet i da odlazi.

Kako je izjavila, ona se veoma plašila osumnjičenog i zbog tog straha nikom dosada ništa nije smela da kaže.

- Prema njenim rečima, Aleksić ju je odvodio u kancelariju i terao je da legne na sto. Zatim ju je lizao i prstima dodirivao po intimnim delovima. Pričao joj je da, ako želi da bude glumica, mora da bude spremna na sve, pa čak i na poniženja. Devojka je ispričala da se to zlostavljanje ponavljalo u više navrata, ali da je u jednom trenutku Aleksić prestao da je maltretira. Ipak, strah nije prestao jer je uvek mislila da će on ponovo da je pozove u kancelariju - rekao je Informerov sagovornik.

Podsetimo, Miroslav Aleksić je uhapšen nakon što je 18. januara Milena Radulović javno ispričala da ju je 2012. godine on silovao u njegovoj školi glume. Zajedno sa njom krivičnu prijavu je podnela i glumica Iva Ilinčić, koja je posvedočila da je i nju Aleksić seksualno zlostavljao. Prijavu su podnele i još četiri ženske osobe, od kojih su dve devojčice od 10 i 13 godina.

Užasni detalji

Aleksić je, prema svedočenju žrtava, devojke zlostavljao uglavnom u svojoj kancelariji.

- Tamo ih je redovno silovao, to je bila njegova uobičajena aktivnost. Skidao ih je gole, terao ih da legnu na sto, pa ih je pipkao i lizao po telu dok su u učionici pored bila druga deca. Naivnim devojčicama je pričao da tako vežbaju za filmski kadar, da je to velika tajna o kojoj nikada i nikome ne smeju da pričaju. Sa najmanje dve svoje žrtve imao je klasičan se*s, a ostale je oralno zadovoljavao, 'masirao' ih pe*isom po telu ili im je nabijao prste i vibrator u va*inu - prenosi sagovornik Informera iz istrage.

Dok je, kako je naveo izvor, Aleksić zlostavljao nesrećnu decu u kancelariji, ostali učenici su bili u susednoj prostoriji i radili vežbe koje im je on zadavao. On je računao na to da devojčice iz straha neće nikom pričati o tome, a svakoj svojoj žrtvi je govorio da je jedinstvena i da je to što rade u svrhu njihove pripreme za glumački posao.

Protiv Miroslava Aleksića je dosada podneto ukupno osam krivičnih prijava za silovanje i još sedam za nedozvoljene polne radnje.

Kad je ceo slučaj dospeo u javnost, roditelji Mikinih bivših učenica, među kojima je mnogo poznatih ličnosti, počeli su da ispituju decu da li su i ona doživela neku torturu. Jedna po jedna devojka počela je da priznaje roditeljima šta im je Aleksić radio, pa su u policiju bukvalno iz sata u sat počele da stižu nove prijave. Ako se ovako nastavi, broj krivičnih prijava protiv Aleksića će se možda meriti i stotinama. Ukoliko bude osuđen, preti mu do 15 godina zatvora - kaže sagovornik Informera.

Posle saslušanja u tužilaštvu Miroslavu Aleksiću je određen pritvor do 30 dana i prebačen je u beogradski Okružni zatvor.