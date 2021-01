MIKA ALEKSIĆ JE I NJU ZLOSTAVLJAO PRE 13 GODINA?! Policiji se javila još jedna žrtva poznatog profesora

Protiv Miroslava Mike Aleksića, vlasnika škole glume koga je šest devojaka optužilo za silovanje ili nedozvoljene polne radnje, svedočiće još jedna žena (46), koja se javila policiji pošto je i sama bila njegova žrtva, piše Blic.

Ipak, njen slučaj je zastareo, pa će samo svedočiti u sudskom postupku.

Kako se saznaje, žena koja se javila policiji kao nova Aleksićeva žrtva, bila je seksualno zlostavljana od vlasnika škole glume “Stvar srca” pre 2008. godine, pa neće zbog zastarelosti slučaja podneti krivičnu prijavu protiv njega. Međutim, ona će podržati šest devojaka koje su to učinile i svedočiće protiv Aleksića.

Inače, pravnici ističu da sudska praksa u Srbiji poznaje dve vrste zastarelosti: zastarelost gonjenja i zastarelost izvršenja presude.

– Rok zastarelosti počinje da teče od dana kada je učinjeno krivično delo i zavisi od toga kako je ono kvalifikovano. Da bismo znali o kojoj vrsti zastarelosti se u ovom slučaju radi moramo pored informacije kada se to delo dogodilo, znati i za koje bi krivično delo osumnjičeni eventualno bio optužen. Tek tada bismo nešto preciznije mogli da kažemo – objašnjavaju advokati.

Aleksić koji je osumnjičen za silovanje ili polno uznemiravanja svojih učenica tereti se da je od 2008. do 2020. seksualno zlostavljao šest devojaka. Sve one su ga prijavile policiji.

Prvi slučaj se navodno dogodio još 2008. godine, a periodi za koje su učenice optužile Aleksića jasno se mogu podeliti u dva dela: od 2008. do 2013. i posle 2018. S obzirom na to da ne postoji nijedna prijava za punih pet godina, od 2013. do 2018, sumnja se da je bilo još napastvovanih devojaka.