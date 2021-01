Goran Mileusnić vraća film na 27. januar 2019. godine kada je u Ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu ubijen njegov sin Miloš Mileusnić (24), student iz Čačka.

Za ubistvo studenta optužen je Neđeljko Đurović (31) iz Požarevca, kojem se sudi od početka prošle godine.

Danas, Miloševoj porodici, rodbini i prijateljima, ništa ne ostaje nego da ga "posete" na groblju u Čačku gde počiva.

- Doći će i sveštenik. Čitaćemo molitvu. Doći će i prijatelji. Biće više porodično - govori Goran Mileusnić, Milošev otac.

- Kao da je juče sve bilo. Vreme je za mene stalo. Moram da gledam svet oko sebe. Ljudi idu. Korona. Ovo sve pada u zaborav. Sada je Mika Aleksić aktuelan. Ubistva se dešavaju non-stop. Ne znam šta se dešava. Jedino ste mi vi novinari ostali da mogu da uputim apel, krik da se povećaju te kazne, da ubice budu osuđivane na višegodišnje kazne zatvora, da se to ne ponavlja. Moj sin je stradao, a ne znam zašto. Živeo je sasvim normalan život, i odjednom samo tako.

Januar mu je postao najomraženiji mesec.

- Sveti Sava... Taj dan, sećam se, baš je bilo sunce. Bio je sunčan dan... Nikada ne mogu da zaboravim njegovo telo u kovčegu i čekanje po sudskoj medicini, i plaćanje koje kakvih dažbina. Ubijeno ti dete a ti gledaš da prikupiš novac da platiš da bi preuzeo telo... Da bi platio smrtovnicu...

- Dolaziš u kapelu, donosiš odelo, oni ga obuku, vidiš svoje dete u kovčegu, grliš ga a on hladan kao beton. A nekad je bi veseo, i kretao se, smejao se... Prošle su dve godine a kao da je juče bilo. To ne može da izbledi nikad - govori Mileusnić.

Milošev otac kaže da je pitanje da li bi optuženi ikada bio uhvaćen da policajci nisu odradili posao kako treba.

- I posle slušate nekog zločinca koji postavlja pitanja policajcima koji su ga uhvatili. Da nisu oni to odradili kako treba možda ga nikada ne bi uhvatili. Oni su njega uhvatili, a on njih maltretira. Kaže popio je 3 pelinkovca. Šta je to? Opravdenja što mi je ubio sina? To je, u stvari, posebno priznanje. Bio si pijan i nisi znao šta radiš.

- Da je živ, Miloš bi sada završavao fakulutet. Studirao. Zato je i otišao u Beograd, a ne da bude ubijen iz obesti.

Ðurović je u februaru prošle godine, na početku suđenja, negirao da je izbo nožem Mileusnića, koji je od zadobijenih povreda preminuo u Urgentnom centru Kliničkog centra Srbije.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva se tereti za krivično delo teško ubistvo na podmukao način za koje je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora.

Početkom jula prošle godine na suđenju, stručnjak koji je veštačio DNK tragove na nožu kojim je usmrćen Mileusnić, izneo je mišljenje da je na dršci noža pronađen DNK trag optuženog Ðurovića dok je na sečivu pronađen trag Mileusnićeve krvi.

Đurović je uhapšen ubrzo nakon zločina i od tada je u pritvoru.

Novo suđenje zakazano je za 1. februar kad će biti ispitan novi svedok.