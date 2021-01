Videla sam kad su došli policija, vatrogasci i Hitna pomoć, a onda sam čula kako lupaju na spratu da otvore vrata. Majku dečaka nisam videla od sinoć, a oca samo na kratko... Čovek je bio van sebe, nije mogao da progovori. U jednom trenutku sam čula kuknjavu i zapomaganje majke... Ne mogu ni da zamislim kako se oseća jedna majka kad vidi dete u takvom stanju, ovako priča komšinica.

Hitna pomoć je brzo po prijavi stigla na lice mesta, međutim mogli su samo da konstatuju smrt dečaka

Dan nakon ove jezive nesreće zavladala je tišina i muk u Rakovici. Susedi su u neverici da se tako nešto dogodilo. O porodici mališana za koju imaju samo reči hvale...

- Oni imaju još jednog sina. Ta deca su toliko dobra i pametna, vaspitana, negovana... Ne mogu da verujem da je reč o detetu koje pre desetak dana trčkaralo ovde oko zgrade i s kojim sam razgovarala, uvek fin i vaspitan, a sad ga nema... Uopšte ne mogu da dođem sebi. Pritisak mi je sinoć sločio na 200, od tuge sam se razbolela kad sam čula. Ne smem ni da zamislim kako je roditeljima - s knedlom u grlu priča za "Blic" komšinica iz zgrade.

Komšija iz obližnje zgrade kaže da je saznao da se nešto čudno dešava kada je čuo viku na ulici. Čuo je da neko uporno moli da se donesu merdevine.

Jeziv izazov sa Tik-toka Pojedini beogradski mediji preneli su da je do smrti mališana došlo jer je igrao takozvani "čelindž" iliti izazov, Blekaut na društvenoj mreži Tik-tok, međutim za ovu informaciju još nema nikakve potvrde, a istraga tragedije je u toku. Ovaj izazov podrazumeva da deca stave kaiš oko vrata, stežu ga i snimaju to mobilnim telefonom dok ne padnu u nesvest. U Italiji je pre nekoliko dana preminula devojčica (10) koja se ugušila igrajući upravo ovaj izazov. Svetski mediji apeluju da se prijavi svaki nalog na kome se vidi šerovanje "Blekaut čelendža".

- Roditelji su izašli sa mlađim detetom do prodavnice, a dečak je ostao sam u stanu. Kad su se vratili nisu mogli da otvore vrata, a dete se nije javljalo na telefon. Onda su zvali vatrogasce i policiju. Čuo sam kad je jedan čovek vikao na ulici da neko donese merdevine, jer ih vatrogasci nisu imali, a nisu mogli da otvore vrata stana. Jedan od komšija je doneo merdevine i onda su vatrogasci ušli kroz prozor i zatekli to što su zatekli - priča on.

Kako kaže, roditelje nesrećnog dečaka nije video nakon tragičnog događaja, niti iko zna kako je došlo do tragedije.

- Komšije sad pričaju da se dete obesilo zbog igrice i nekakvog izazova na internetu. Ne znam zaista šta se desilo, ni da li je to tačno - kaže on.

I komšija iz zgrade pored je ostao zatečen. Kaže da dobro poznaje porodicu i nije mu jasno šta je moglo da prouzrokuje ovakvu tragediju.

- Čekao sam majku da dođe iz bolnice i kad sam izašao vidim vatragosce kako razvaljuju vrata. Šta se zapravo desilo niko ne zna. Nisam video roditelje od jutros. Dobro sam ih poznavao, divna porodica. Dečak je bio duša od deteta. Zlatno dete! Prošle godine došao ispred mog ulaza da mi pomogne da očistim sneg. Ovo je stvarno tragedija - i dalje u šoku priča komšija.