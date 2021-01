UBIJENI MLADIĆ U NARKO-OBRAČUNU BIO PRIPADNIK GRUPE VELJE NEVOLJE? Isplivali novi detalji o Džimiju koji je nastradao u Starčevu!

Timotije Stojanić Džimi (24) koji je sinoć ubijen u Starčevu kod Pančeva, navodno je bio pripadnik Partizanove navijačke grupe "Principi" koju je formirao Veljko Belivuk zvani Velja Nevolja, saznaju mediji.

- Priča se da iza "Principa" stoji Velja Nevolja, a da je ubijeni Džimi bio pripadnk pančevačkog ogranka ove navijačke frakcije. Po Pančevu se priča da se grupa bavila i kriminalnim radnjama - kaže za medije sagovornik upoznat sa slučajem.

MUP je danas saopštio da do zločina nije došlo u navijačkom, nego u narko-obračunu. Međutim na licu mesta saznaje se da su najverovatnije svi akteri krvavog sukoba pripadnici navijačke grupe, međutim to ne isključuje informaciju da je do sukoba najverovatnije došlo zbog poslova sa drogom.

Nakon što je došlo do sukoba, još nepoznati mladić zapucao je na grupu i Džimija pogodio u stomak. Ranjenog druga je Marko M. odmah stavio u automobil i odvezao ga do pančevačkog doma zdravlja i ostavio ga ispred zgrade. Doktori su odmah počeli sa pružanjem pomoći i mladić je prebačen u pančevačku bolnicu, međutim ubrzo je podlegao zadobijenim povredama.

Velja Nevolja je inače vođa navijačke grupe "Janjičari", a kako su mediji skoro objavili, usko sarađuje sa kavačkim klanom. Nevolja je poznat kao čovek koji je poslednjih godina jedan od glavnih u beogradskom podzemlju, a svoje uporište jedno vreme je imao upravo u Pančevu.