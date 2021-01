ALBANCU KOJI JE UPUCAO SRPSKOG DEČAKA PRESUDIO ROĐENI OTAC: Dimitrija je Krasnići ubio pre 16 godina, pa i sam SKONČAO OD METKA!

Sedamnaestogodišnji Dimitrije Popović ubijen je u Gračanici kada je čekao u restoranu brze hrane. Na njega i još tri druga pucano je iz automatskog oružja 5. juna 2004. godine oko 2.30 ujutru. Juče na Savindan, Albertu Krasnićiju koji je ubio Dimitrija, presudio je rođeni otac.

Naime kosovski Albanac Albert Krasnići, koji je usmrtio Dimitrija ubijen je sinoć u Prištini. Njemu je presudio rođeni otac Skender Krasnići, bivši borac OVK, a sada poznati biznismen, što je bio i njegov sin.

- Ubistvo se dogodilo juče oko 17 sati. Policija je odmah izašla na lice mesta. Osumnjičeni je uhapšen, a pronađeno je i vatreno oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ubistvu - kazali su u policiji.

Albert se nedavno razveo i iz tog braka ima ćerku.

Da podsetimo Dimitrije Popović je sa drugarima stajao tog kobnog 5. juna 2004. ispred kioska u centru Gračanice, kada se u blizini zaustavilo vozilo marke "audi", kosovskih tablica, iz koga je jedno lice izašlo i otvorilo vatru. Porodica ubijenog Dimitrija nikad nije uspela da se izbori sa gubitkom deteta.

- Kada je stradao, bilo je 2.15. Ja se svake noći u to vreme budim i sve mislim da mi zvoni na vrata... Često odem pa otvorim vrata, pa se vratim i kažem "ne, nije"... Tražim sličnosti u deci koja prolaze, koja liče na njega... Sve je gore i teže. Ne samo pred godišnjicu. To traje 24 sata, to su godine tuge, bola, nespavanja, razmišljanja o svemu. Kako je moglo da se ubije jedno dete od 17 godina? Bio je primeran đak, primereno dete iz porodice. Samo zato što je Srbin. Dođu u sred Gračanice iz Prištine i pucaju, Aljbert Krasnići i Ljabinot Gaši. Pitala sam i KFOR koji je bio tu - kako je moglo to da se desi? Oni su došli sa ciljem da pucaju, to uopšte nije bilo slučajno - rekla je tada Dimitrijeva majka Jorgovanka Popović za Kossev.

Dimitrije je bio učenik četvrte godine Medicinske škole, a posebno je period matura težak za njegovu porodicu

- Nije dočekao maturu. 5. juna, svaka matura koja dođe, ja izađem i gledam onu decu. Radujem se, stala bih sa njiima u krug da ih podržim i kažem im bravo. Dimitrije je stalno pričao o toj maturi. Kazao mi je da neće slaviti 17 rođendan, već punoletstvo, a ni to nije dočekao - dodala je ona.

Sem Dimitrija, koji je odmah podlegao povredama zbog rikošetiranog metka koji ga je pogodio u glavu, niko nije povređen. Za ubistvo su uhapšena dva mladića albanske nacionalnosti - Ljabinot Gaši i Albert Krasnići, koji je osuđen najpre na šest i po godina zatvora, a potom na još tri.

- I da je doživotno osuđen, ja od toga nemam ništa. Ništa to nije. Izgubiti dete… a oni i dalje žive. Za mene nema suđenja, bolje da ih nisu ni osudili. Nisam zadovoljna i nikada neću biti zadovoljna - neutešna je majka.

Na dan pogibije, kako je ispričala, sin joj je rekao da su ga drugovi pozvali da to veče bude sa njima. Majka je, ipak, imala loš predosećaj.

- Ja sam se tako osećala loše, rekla sam mu: "Ne znam, Dimitrije, da li da ideš". Nije bio problematičan, nije nikada pravio probleme, pa da se bojim da ga pustim. Na kraju sam rekla: "Dobro, kako ti hoćeš..." Zvali su ga, došli kolima drugari pa ga pokupili, izašao je... Probudim se u 23.00 sata i pozovem ga, a on kaže: "Ne mogu da se vraćam sada sam po noći, kada celo društvo krene doći ću i ja sa njima". Pomislila sam "pa dobro ajde, bolje da dolazi s društvom..." Probudim se opet i da uzmem telefon, i kažem neću da ga zovem da mu dosađujem - ispričala je ona.

Nakon toga javili su joj najgore vesti koje jedna majka može da čuje.