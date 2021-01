I MIKINA SUPRUGA ĆE DATI ISKAZ? U nastavku istrage optužbi za silovanje, pred tužiocem će se naći i Biljana Mašić! OVO SU NAJNOVIJI DETALJI O SLUČAJU

Istraga protiv Miroslava Mike Aleksića, kojeg je nekoliko sadašnjih i bivših učenica njegove škole glume "Stvar srca" prijavilo za silovanja i seksualna uznemiravanja, nastavljena je juče u Višem tužilaštvu u Beogradu saslušenjem dve devojke koje imaju status i svedoka i oštećenih.

Prema pisanju medija, nijedna od njih dve nije se pridružila krivičnom gonjenju Aleksića.

One su u tužilaštvu pričale o tome kako se Aleksić ponašao na časovima dok su pohađale njegovu školu glume.

Govorile su o verbalnim vulgarnostima i uvredama. Jedna od njih je čak i rekla da smatra da to što se dešavalo nije bilo te težine i baš toliko značajno da bi ga krivično gonila.

One su, inače, četvrta i peta devojka koje su do sada dale izjave u ovom slučaju i ne žele da se u javnosti otkriva njihov identitet. Njihovi iskazi biće predmet ocene tužilaštva prilikom odlučivanja o podizanju optužnice.

Danas će, kako mediji navodi, kao svedoci biti ispitane još dve devojke, a očekuje se da uskoro u tužilaštvu iskaze daju glumac Ivan Zarić, koji je držao časove kod Aleksića u školi i supruga osumnjičenog Biljana Mašić, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.

U pritvoru već 13 dana Aleksić se već 13 dana nalazi u pritvoru beogradskog Centralnog zatvora. On negira optužbe i aktivno učestvuje u spremanju svoje odbrane. Kako smo saznali, ima zdravstvenih problema sa povišenim šećerom i srcem, jer mu je prethodnih godina ugrađeno nekoliko bajpaseva i stentova.

Zarić i Mašićeva i dalje su u potpunom šoku nakon Aleksićevog hapšenja i optužbi koje su iznete u medijima.

Inače, ovih dana u javnosti se mnogo polemiše i o tome da je glumica Milena Radulović, koja je Aleksića prijavila za više silovanja od novembra 2012. do juna 2013. godine napisala scenario za seriju sa radnim nazivom "Učitelj".

Navodno, ta priča se bavi upravo ovom tematikom i time šta je ona doživela pohađajući Aleksićev studio glume. Iako glumica to nije potvrdila, ali ni demantovala, javnost se podelila na one koji su za i one koji osuđuju korišćenje takvog ličnog iskustva u komercijalne svrhe.