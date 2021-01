KO JE BIO ZORAN USKOKOVIĆ SKOLE? Pominjao se kao jedan od organizatora Arkanove likvidacije, a jutros su mu ubili sina (22) koji je nosio njegovo ime!

Jutros je u Beogradu ubijen sin Zorana Uskokovića Skoleta, Zoran Uskoković (22).

Zoran Uskoković Skole, koji se od 15. januara 2000. godine, kada su u „Interkontinentalu“ ubijeni Željko Ražnatović Arkan, Milenko Mandić i Dragan Garić, pominjao kao jedan od organizatora trostruke likvidacije, ubijen je nešto više od tri meseca kasnije.

U poslednjem intervjuu koji je dao Skole je, između ostalog, rekao da mu je neprijatno zbog toga što putem medija mora da demantuje glasine o svojoj umešanosti u zločin.

Čitav Beograd zna da smo Arkan i ja imali zajedničke poslove vezane za fudbal, da smo ulagali u dobre igrače, ali da smo sarađivali i u drugim poslovima. Bili smo dobri prijatelji. Nikada nismo razmenili ružnu reč, niti dolazili u situaciju da se zbog nečega posvađamo. Kad je Arkan ubijen, zvao sam i Cecu i Mandićevu porodicu da izjavim saučešće. Dao sam umrlice prijateljima. Niko od uhapšenih za ubistvo u istrazi me nije pomenuo - rekao je Skole u intervjuu koji je dao oko mesec i po dana posle ubistva Željka Ražnatovića Arkana, po povratku u Srbiju iz inostranstva, gde je bio u vreme atentata u „Interkontinentalu“.

Uskoković je istakao da sumnja da mu neko podmeće zločin.

Nisam imao nikakav motiv za tako nešto, nikakvih dokaza za takvu tvrdnju nema, isključivo se bavim gradnjom objekata u Švedskoj i Španiji. Kao organizator ubistva u „Interkontinentalu“ pomenut sam bez ikakvog razloga jer poznajem neke od mladića koji su umešani u zločin. Pošto nisam ni fudbaler ni estradna ličnost da bih se ubuduće pojavljivao u medijima, ovako sam samo hteo da pokažem da sam održao reč i došao kući, jer ne postoji razlog da to ne uradim - rekao je Uskoković tada.

On je tada objasnio da je u Beograd stigao na nekoliko meseci, da je u inostranstvu s poslovnim partnerima imao neprijatnosti zbog pisanja medija u Srbiji, pošto su to odmah prenele i novine u inostranstvu. Međutim, naveo je Skole, uspeo je da izgladi sve nesporazume, a da to nije učinio, svakako bi tužio medije u Srbiji za nadoknadu štete.

Niko iz policije me u međuvremenu nije tražio jer znaju da za to nema razloga. U Beogradu se ponašam uobičajeno i izlazim na mesta na koja sam i ranije rado išao. Opet ne mogu ljudima da zabranim da misle šta hoće. Moji brojevi telefona su godinama isti, nisam ih menjao, a niko me nije zvao da me pita bilo šta - rekao je Skole tada.