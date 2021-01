JAVILE SE NOVE DEVOJKE, TVRDE DA SU ŽRTVE MIKE ALEKSIĆA! Istraga protiv profesora glume se tokom naredne nedelje PROŠIRUJE

Očekuje se da će tokom naredne nedelje policija tužilaštvu dostaviti nove krivične prijave koje su posle privođenja vlasnika škole glume, podnele njegove bivše učenice.

Istraga koja se vodi protiv Miroslava Mike Aleksića (69), reditelja i vlasnika škole glume "Stvar srca", koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao i polno uznemiravao njegove učenice, navodno će biti proširena sledeće nedelje, piše Kurir.

- Očekuje se da će tokom naredne nedelje policija tužilaštvu dostavi nove krivične prijave, koje su posle privođenja Aleksića podnele nove oštećene. Nove devojke koje su podnele prijavu protiv Aleksića, navodno su tvrdile da su prošle isti pakao kao i ostale devojke. Najverovatnije, upravo zbog toga istraga će biti proširena - kaže sagovornik i dodaje:

Takođe, ostalo je da tokom sledeće nedelje iskaz u tužilaštvu da i maloletna Aleksićeva učenica, koja ga je optužila za zlostavljanje. S obzirom da je maloletna ona će imati status posebno osetljivog svedoka i tokom naredne nedelje bi trebalo da u tužilaštvo stigne veštačenje psihologa i psihijatra - kaže sagovornik.

Podsetimo, među svedocima koji će najverovatnije biti pozvani na saslušanje su Aleksićeva supruga Biljana Mašić, kao i glumac Ivan Zarić, koji su predavali u školi "Stvar srca". Aleksića su, pored glumice Milene Radulović, prijavile i I. I., I. V. i M. Đ. Radulovićeva je javno progovorila i detaljno navela kroz koji pakao je prošla.

Jeziva svedočenja

- Imala sam 17 godina kada me je silovao, u novembru 2012. Sve je pažljivo isplanirao. Govorio mi je da je to radio iz pedagoških razloga. Vodio je računa da se seksualno zlostavljanje dogodi u toku časa, u sobi pored one u kojoj su bili učenici. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Posle svega što sam preživela, prošla sam kroz različite faze. Pojavio se ogroman osećaj krivice. I kako da sve ispričam roditeljima?! Njegova manipulacija i ide ka tome da vam usadi ogroman osećaj odgovornosti, saučesništva, krivice. Zato sam odlučila da više ne ćutim. Ovo je stvar koja mora da se dovode do kraja - reka je tada Milena Radulović.