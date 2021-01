USPEŠNA AKCIJA POLCIJE - Vozio kroz crveno, u rezervoaru nađen kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su A. S. (37), koji je vozio automobil "fijat 500" pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Iz MUP-a je saopšteno da se on sumnjiči da je sinoć u centru grada, upravljajući navedenim vozilom, prošao više puta kroz crvenu svetlosnu signalizaciju na semaforu, nakon čega ga je policija zaustavila u Resavskoj ulici. Policija je kod osumnjičenog pronašla dva paketića praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, a u rezervoaru automobila još 10 paketića te opojne droge, zbog čega mu se stavlja na teret da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.