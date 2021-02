BUKNUO POŽAR U KNEZ MIHAILOVOJ! GOREO PRVI SPRAT PRODAVNICE, gust crn dim se nadvio nad pešačkom zonom! (FOTO+VIDEO)

Očekuje se dolazak vatrogasaca.

U Knez Mihailovoj ulici, u samom centru prestonice, izbio je požar u jednoj od radnji koje prodaju garderobu.

Kako saznajemo, do požara je najverovatnije došlo nakon što se znak-reklama na spratu radnje pregrejao, ili je došlo do kratkog spoja, pa se on i zapalio.

Požar je izbio oko 17:05, a na sreću jee brzo ugašen i povređenih nije bilo.

U intervenciji gašenja požara učestvovalo je osam vatrogasaca-spasilaca Vatrogasno-spasilačke jedinice Zvezdara, sa dva vozila.

Zbog velike zadimljenosti, u toku je kontrola objekta od strane pripadnika Sektora za vanredne situacije.