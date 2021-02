Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su V. V. (1979) iz Čačka zbog postojanja osnova sumnje je izvršio krivično delo razbojništvo.

Sumnja se da je on 25. januara u jednoj kladionici u Nišu, uz upotrebu sile i preteći radnici, uzeo novac. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.