OVAKO JE PREBIJAO BELIVUK: Pogledajte kako Velja Nevolja BRUTALNO udara čoveka, obara ga na zemlju, a onda POČINJE DA GA GAZI (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

O ovom incidentuje brujala je cela Srbija!

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, koji je u četvrtak uhapšen zajedno sa pripadnicima svoje kriminalne grupe zbog sumnje da su počinili najteža krivična dela, duži niz godina je poznat srpskoj policiji, ali je u žižu javnosti dospeo tek nakon brutalnog prebijanja pripadnika obezbeđenja direktora FK Partizan Miloša Vazure.

O ovom incidentuje brujala cela Srbija, a mediji se utrkivali ko će objaviti više informacija o događaju koji se odigrao 2016. godine.

Belivuk i Darko Ristić (28) poznatiji kao Meda priznali su da su učestvovali u incidentu, a njima je odlukom Prvog suda određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva, a Belivuku jer je i ranije osuđivan za slično delo.

Na snimku se jasno vidi kako mladić u crnoj trenerci, Velja Nevolja, prvo rukom, a onda i nogom udara nogom pripadnika obezbeđenja direktora FK Partizan Miloša Vazure.

Velja Nevolja je tada opisao ovu tuču ispred stadiona Partizana, kad je pretukao radnika obezbeđenja Božu Kumburovića:

– Znači, rukom ga pomerim i on tada izgovara: “Ma, nemoj da vas razbucam, da vam j…” Kako mi je pomenuo majku, istog trenutka… Pišu, udario ga na kvarno. Udariti na kvarno je kad nekom priđete s leđa i udarite ga. A ja da šaljem “telegram” bokseru koji je nastupao za reprezentaciju da ću da ga udarim, od toga nema ništa. Iskreno da vam kažem, on je dobro prošao. On je odlično prošao – pričao je svojevremeno Belivuk.

Podsećamo, danas popodne, policija je sprovela veliku akciju u Vrčinu i tom prilikom pretresla dve kuće.

One su služile kao “štekovi” Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i njegovoj ekipi.

Prema nezvaničnim informacijama pronađeni su dokazi, kao i tragovi spaljivanja. Reč je o uklonjanju tragova. Navodno, određeni dokazi pronađeni su i u samim objektima.

Policija je došla i do bioloških tragova. Utvrđuje se da li je reč o krvi i čijoj.