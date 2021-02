KLUPKO SE DODATNO ODMOTAVA: Još žena prijavilo Miku Aleksića za zlostavljanje, jedna tvrdi da je SILOVANA JOŠ DEVEDESETIH godina!

Više žena javilo se poslednjih dana iz inostranstva tvrdeći da ih je seksualno zlostavljao samozvani učitelj glume Miroslav Mika Aleksić, nezvanično saznaju mediji.

Kako otkriva izvor jednog lista, one su se javile iz više evropskih država, ali je bilo slučajeva i iz Amerike.

Jedna državljanka Srbije javila se iz Sjedinjenih Država. Ona je svojevremeno bila polaznica škole Mike Aleksića, ima veoma traumatično iskustvo seksualnog zlostavljanja. Ona se ne bavi glumom, otišla je u drugu profesiju i već godinama živi u inostranstvu. Kako je ispričala, nju je Aleksić napastvovao polovinom 90-ih godina - kaže sagovornik blizak istrazi.

Kako tvrdi, ova mlada žena već je dala izjavu istražnim organima.

Izjava je uzeta putem Skajpa, snimljena, transkribovana i predata tužilaštvu. Ona će najverovatnije biti uzeta u razmatranje kao svedok - kaže izvor.

Tužilaštvo je, prema saznanjima, donelo odluku da će sve one devojke i žene koje budu želele da učestvuju u postupku, izjave moći da daju putem video-poziva, što će znatno olakšati stvari.

Mnogo je jednostavnije, jer neće morati da putuju i to će s jedne strane pojednostaviti postupak, ubrzati ga, a sa druge odobrovoljiti sve eventualne žrtve ili svedoke - navodi izvor ovog lista upoznat sa tokom istrage.

Prema saznanjima, policiji i tužilaštvu se od trenutka kada je slučaj dospeo u javnost javio veliki broj devojaka i žena koje tvrde da su bile Aleksićeve žrtve. U najvećem broju, međutim, reč je o zastarelim slučajevima.

To nikako ne treba da obeshrabri žrtve, jer sve one koje su imale neprijatnost i bile zlostavljane mogu da budu veoma dobri svedoci i da pomognu u razotkrivanju svega što se u poznatoj školi glume decenijama unazad dešavalo - priča isti izvor.

Kako se ranije pisalo, već je bilo sličnih slučajeva. Jedna žena se tako javila tvrdeći da je bila seksualno zlostavljana od vlasnika škole glume "Stvar srca" pre 2008. godine, ali ni ona neće zbog zastarelosti slučaja podneti krivičnu prijavu protiv njega. Međutim, i ona je voljna da podrži devojke koje su to učinile i svedočiće protiv Aleksića.

Inače, pravnici ističu da sudska praksa u Srbiji poznaje dve vrste zastarelosti: zastarelost gonjenja i zastarelost izvršenja presude.

Rok zastarelosti počinje da teče od dana kada je učinjeno krivično delo i zavisi od toga kako je ono kvalifikovano. Da bismo znali o kojoj vrsti zastarelosti se u ovom slučaju radi, moramo pored informacije kada se to delo dogodilo, znati i za koje bi krivično delo osumnjičeni eventualno bio optužen. Tek tada bismo nešto preciznije mogli da kažemo - objašnjavaju advokati.

Aleksić koji je osumnjičen za silovanje ili polno uznemiravanja svojih učenica tereti se da je od 2008. do 2020. seksualno zlostavljao šest devojaka. Sve one su ga prijavile policiji.

Prvi slučaj se navodno dogodio još 2008. godine, a periodi za koje su učenice optužile Aleksića jasno se mogu podeliti u dva dela: od 2008. do 2013. i posle 2018. S obzirom na to da ne postoji nijedna prijava za punih pet godina, od 2013. do 2018, sumnja se da je bilo još napastvovanih devojaka.

Ranije su ispovesti o užasima kroz koje su prolazile dale glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić, kao i dvadesetogodišnjakinja koja je želela da ostane anonimna. Sve one svedočile su o strahotama kroz koje su prošle tokom godina pohađanja Aleksićeve škole glume. Milena Radulović rekla je da je više puta silovana, a da je Aleksić to učinio prvi put kada je još bila maloletna. Ilinčićeva je seksualno zlostavljana u dužem vremenskom periodu, tokom priprema za prijemni ispit za glumu na Fakultetu dramskih umetnosti. Treća devojka silovana je sedam meseci, svakog utorka. Među onima koje su Aleksića prijavile jeste i jedna 17-godišnja devojka koja je praktično i poslednja njegova žrtva.

Posebni bezbednosni uslovi za maloletnu žrtvu! Najmlađa od devojaka, sedamnaestogodišnja polaznica škole glume, juče je saslušana u Tužilaštvu. Pravni tim devojaka tražio je potpunu diskreciju kada je ona u pitanju, da bude saslušana uz specijale mere zaštite, saznaju mediji. Devojka koja i dalje nije punoletna praktično je poslednja Aleksićeva žrtva, a prijavila ga je za seksualno uznemiravanje.

Na taj način sprečava se da žrtva bude prepoznata, da je bilo kod od učesnika u procesu identifikuje. To pravo zadržaće do kraja postupka - kaže izvor.

Ovo praktično znači da ukoliko optužnica protiv Miroslava Aleksića bude podignuta, maloletnica nijednog trenutka neće biti u s njim u kontaktu.

Neće morati da se suoči s njim, niti da bude u istoj prostoriji - zaključuje sagovonik.

Milena za ruski "Tatler": Tek na kraju suđenja shvatićemo koliko je sve trajalo i broj žrtava!

Glumica Milena Radulović ispričala je sve o seksualnom zlostavljanju koje je doživela od učitelja glume Miroslava Mike Aleksića. Ceo slučaj potresao je javnost, a sada i prestižni ruski magazin "Tatler" izveštava o tome. Milena je za njih dala ekskluzivnu ispovest.

Miroslav Aleksić je veoma poznat i uspešan učitelj koji je osnovao školu glume u kojoj deca uče o zanatu od pete do osamnaeste godine. Mnogi uspešni glumci u našoj zemlji su učili s njim. U Srbiji se smatra veoma prestižnim ako Aleksić odvede dete u svoju školu - sprovodi velike audicije, gde od ogromnog broja dece bira od pet do sedam najtalentovanijih. Škola postoji 40 godina i sve ovo vreme radi sa istim uspehom.

Školu sam pohađala od jedanaeste do osamnaeste godine. I, na nesreću, u poslednjoj godini škole doživela sam seksualno uznemiravanje i zavođenje. Ovo je bilo zaista zastrašujuće. Dok se nisu pojavile sledeće devojke, bila sam sigurna da je ovo samo moja priča, mislila sam da sam tako sama. Stidela sam se sebe. Mrzela sam sebe tokom ovog perioda. Bio je manipulator koji je odnose sa svojim učenicima gradio iz pozicije oca, neospornog autoriteta. Pre dve godine pojavila se devojčica rođena 2000. godine - bila je u veoma lošem stanju. Za mene je ona postala motivacija da zaustavim sve ovo. Ali bila sam zarobljena - nisam uspela da nateram druge devojke da ispričaju o svemu tome. Oni, uključujući i mene, nisu verovali u sud, u birokratiju, mislili su da će sve ovo potrajati mnogo godina. Pored toga, bilo nas je sramota i nismo mogli roditeljima da kažemo šta se dogodilo.

Uloga svih ovih devojčica je veoma važna. Kako dokazati priču koja se dogodila pre osam, šest, pet godina? Dokazivo je samo ako čovek nastavi svoja dela i izvrši ih prema jednoj metodi. A kada smo započeli istragu sa policijom, ispostavilo se da ima i drugih žrtava - starijih od nas. Imao je čitav sistem koji je još uvek radio (njegova poslednja žrtva rođena je 2004. godine). I tek na kraju suđenja moći ćemo da shvatimo koliko je sve to trajalo i otkrijemo približni broj žrtava. Naravno, neće svi ići u policiju. Nećemo dobiti ni sliku, već samo crtež ovog monstruoznog procesa, koji je ovaj čovek spakovao u najfiniju elitnu dečju školu dramskih umetnosti. Radeći 40 godina!