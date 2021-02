Tužilaštvo za specijalni kriminal pokrenulo je istragu protiv Veljka Belivuka (38), zvanog Velja Nevolja, vođe navijačke grupe „Principi” bliske crnogorskom „kavačkom klanu”, i protiv 21 njegovih saradnika.

U naredbi za sprovođenje istrage, navodi se kako je ova grupa mamila žrtve, odvozila ih u kuću specijalno namenjenu za ubistva, a „hemijska sredstva” su korišćena da se otklone tragovi.

Prostorije na stadionu fudbalskog kluba Partizan su navodno koristili da čuvaju oružje i drogu. U naredbi o pokretanju tužilačke istrage navodi se da je Belivukova grupa osumnjičena za ubistva bivšeg šefa „Pink Pantera” Milana Ljepoje, navijača Gorana Veličkovića Goksija i Zdravka Radojevića.

Tužilaštvo tvrdi da su izvršena na sličan način. Članovi Belivukove grupe su namamili žrtve, kidnapovali ih i odvezli do kuće u Ritopek, u kuću u vlasništu Vlade Draganića. Ova kuća je bila dobro obezbeđena, imala je najsavremeniji video-nadzor i bila je opasana visokom ogradom.

Belivuk i Miljković stvorili su plan da se pod paravanom navijačke grupe „Principi” vrše krivična dela kako bi se pored imovinske koristi stekao i primat u kriminogenoj sredini – zastrašivanja suparničkih kriminalnih grupa, preuzimanja prevlasti na tržištu droge, ubistva pripadnika drugih kriminalnih grupa, navodi se u zahtevu za sprovođenje istrage. Grupa je bila uključena u otmice, ubistva, prodaju droge i pranje novca, a koristili su prostorije stadiona fudbalskog kluba Partizan u kojem su krili oružje, ali i drogu.

Jedna od Belivukovih žrtava je Milan Ljepoja, međunarodni kradljivac, koji je pre više godina učestvovao u pljački zlatare u Dubaiju. Belivukova grupa ga je likvidirala jer je, navodno, planirao da ubije jednog njenog člana Marka Andrića. Navodi se da su ga početkom novembra prošle godine namamili da dođe iz Niša, gde je živeo, u Beograd. Na parkingu u blizini „Laste”, na autoputu ka Nišu, u kolima „pasat” sačekao ga je osumnjičeni Dejan Tešić i odvezao do kuće u Ritopeku koju je grupa koristila za kriminalne radnje - tvrdi tužilaštvo.

Tu su ubili Ljepoju, a potom pokušali da unište tragove tako što su spalili njegovu odeću i koristili hemijska sredstva kako bi očistili prostorije i otarasili se leša, navodi se u zahtevu za istragu. Belivukova grupa stoji i iza ubistva Gorana Veličkovića Goksija, navijača Partizana, koji je nestao u avgustu prošle godine.

Tužilaštvo tvrdi da je i Veličković likvidiran iz osvete. Tri meseca kasnije grupa je, sumnja tužilaštvo, ubila i Zdravka Radojevića. Na poziv Nemanje Lakićevića, osumnjičenog Belivukovog saradnika, Radojević je došao do parkinga kod „Laste”. Povod je, kako piše u dokumentu, bio rešavanje problema koji je imao sa navijačima Partizana. Radojevića je sačekala nepoznata osoba, on je prešao kod nje u „reno megan” i odvezli su se do pomenute kuće u Ritopeku, u kojoj je Radojević potom ubijen.

Kako se navodi, oni su posle ubistva javili Lakićeviću gde je auto i da ga uzme od njih. Međutim, Lakićević je negirao krivicu. Grupa je na više lokacija po Beogradu držala oružje: dve lovačke puške, dva pištolja marke „CZ 99” i jedan „glok 19”. Policija je na stadionu pronašla pušku sa prigušivačem i pištolj sa uklonjenim serijskim brojem, kakvi se obično koriste za ubistva. Tužilac tvrdi i da se u ovim prostorijama fudbalskog kluba držala droga koju su članovi grupe dalje prodavali.