OTKRIVEN BELIVUKOV 'RECEPT SMRTI': Ekipa Velje Nevolje je uvek na isti način MAMILA ŽRTVE u kuću strave - Iz nje NIKADA nisu izašli (FOTO+VIDEO)

Kriminalna organizacija Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja imala je podmukao modus operandi kad god bi im se neko zamerio - žrtvu bi preko prijatelja mamili na sastanak, a onda bi je sproveli na tajnu lokaciju gde bi joj se izgubio svaki trag, pišu beogradski mediji.

Čak 13 muškaraca nestalo je prošle godine bez traga u Beogradu, a kako se sada sumnja, iza svih tih nestanaka stoji ekipa Velje Nevolje. Nažalost, svi dokazi upućuju na to da nestali nisu više među živima i da su ubijeni na najmonstruoznije načine. Ono što je sada već jasno je da je svirepa Veljina kriminalna grupa do žrtava dolazila svaki put na isti način!

Ugovaranje sastanka preko "prijatelja"

Kad god bi Belivukova ekipa ušla u sukob sa nekim i odlučila da je vreme da "bude smaknut", to je radila na isti način. Prvi korak uvek je bio namamiti žrtvu da krene na sastanak i da za to nikome ne kaže. Da bi ovo najlakše sproveli u delo, a da žrtva ne prijavi policiji ili povede pomoć, do svoje mete uvek su dolazili preko prijatelja. Neko iz Belivukove ekipe ko poznaje žrtvu pozvao bi tu osobu na tajni, "vrlo važan" sastanak. Smernice su bile iste: "mobilni telefon ostavi kod kuće da nas ne bi presluškivali, dođi taksijem na dogovorenu lokaciju"... Kao jedna od šifri za sastanak bila je "idem da pogledam (ili kupim) auto". Nekoliko porodica nestalih mladića ispričale su policiji da su pre nestanka telefon ostavili kod kuće i rekli da idu s prijateljem da pogledaju kola. S tih sastanaka nikada se nisu vratili...

Milan Ljepoja je supruzi rekao istu šifru, seo u taksi, ostavio privatni telefon kod kuće, a sa sobom je poneo samo takozvanu specijalu, mobilni uređaj za komunikaciju sa malim brojem ljudi. Nekoliko sati kasnije telefon koji je imao sa sobom postao je nedostupan.

Porodica i prijatelji su slično opisali i nestanak Jova Kecmana, beogradskog fitnes trenera kom se trag gubi u Malom Mokrom Lugu. I Kecman je kao i Ljepoja mobilni telefon ostavio kod kuće, po uputstvu organizatora sastanka, kako ne bi mogao biti lociran preko bazne stanice.

Mesto sastanka

Na mesto sastanka žrtva je uglavnom dolazila taksijem, i uglavnom su to bile lokacije poput Banovog Brda i Novog Beograda, parkinzi gde je neko od članova Belivukove ekipe dolazio drugim vozilom po žrtvu. Žrtva bi, ne sluteći ništa, ulazila u vozilo i odlazila na tajnu lokaciju gde "mogu da popričaju na miru". Neki su, poput Milana Ljepoje sami, svojim kolima dolazili do kuće u Ritopeku opasane visokim zidinama na sastanak, ne sluteći da iz ove kuće živi neće izaći...

Otkako je otkrivena Belivukova "kuća strave" pripadnici Žandarmerije nalaze se tamo i češljaju svaki pedalj terena u potrazi za tragovima i dokazima da su u njoj izvršavani najgori zločini. Ronioci pretražuju reku, psi tragači češljaju teren, forenzičari proveravaju sve tragove... Prema do sada poznatim informacijama pronađeni su brojni biološki i materijalni tragovi koji potvrđuju da su se u ovoj kući strave dešave najgore stvari.

Kuća strave iz koje žrtve ne izlaze

Upravo u kuću u Ritopeku, koju pripadnici Žandarmerije obezbeđuju već četiri dana u kontinuitetu, Belivuk je dovodio skoro sve svoje žrtve. Na osnovu snimaka sa sigurnosnih kamera koje je izuzela policija, vidi se kako Ljepoja dolazi sa jedinim Belivukovim saradnikom, ulazi u kuću i iz nje više ne izlazi.

Jedna od lokacija na koju su odvođene žrtve je i kuća u Banatskom Brestovcu u kojoj je Belivuk imao i improvizovano strelište gde je sa saradnicima vežbao pucanje.

Belivuk je pažljivo birao skrivene lokacije na obodima grada za najmonstruoznije zločine - vikendice okružene njivama i šumom, kuće opasane visokim zidinama, uvek u blizini reke...

Veruje se da je ista sudbina zadesila i druge osobe čija su se imana našla na spisku nestalih, mada policija to još nije zvanično potvrdila.

Kiseline, tragovi krvi i spaljivanja...

Pretresom vikendice u Vrčinu nadomak Beograda, koju je takođe koristio Belivuk sa svojim ljudima, pronađeni su konkretni dokazi koji svedoče o počinjenim krivičnim delima, poput tragova krvi.

Pronađeni su i tragovi higijenskog sredstva za pranje i dezinfekciju, a u neposrednoj blizini vikendice u dvorištu je uočeno mesto na kom se mogu videti tragovi spaljivanja na zemlji.

Svi ovi tragovi ukazuju na to su Belivuk i njegovi ljudi, nakon što bi doveli žrtvu u vikendicu gde su je mučili, spaljivali tela ili ih rastapali u kiselini... Policija terene detaljno proverava, raskopava dvorište, pretražuje okolne šume jer se ne isključuje ni mogućnost da su tela svojih žrtvi zakopavali...

- Sumnja se da niko od pomenutih 10 muškaraca nije živ, mada zasad nema dokaza o tome - rekao je Bogdan Pušić, načelnik Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Spisak nestalih

Na spisku nestalih, za koje se sumnja da ih je otela, mučila i ubila Belivukova ekipa nalaze se:

Strahinja Marković, Lazar Vukićević, Jovo Kecman, Goran Veličković Goksi, Vukašin Gošović, Filip Marjanović, Ljubomir Lainović, Dario Đorđević, Goran Mihajlović, Aleksandar Gligorijević, Zdravko Radojević, Milan Ljepoja. Istražuje se da li iza brutalne smrti mladića Aleksandra Halabrina, čije je telo pronađeno prošle godine u plitkom grobu nakon što je nestao na isti način kao i označene žrtve Belivukove ekipe, stoji ista kriminalna grupa. Lazar Ilić, takođe se nalazio na spisku nestalih, međutim pre dve nedelje je uhapšen u Crnoj Gori. On je, inače, osumnjičen za ubistvo Aleksandra Šarića u Beogradu.

Osumnjičeni u pritvoru

Veljko Belivuk i Marko Miljković lično se sumnjiče za tri krivična dela teško ubistvo, pored zločinačkog udruživanja i trgovine drogom. Pored njih dvojice, za jedno teško ubistvo terete se i osobe sa inicijalima V. V. i V. D, za drugo i N.L, V. D. i M. B, a za treće i D. T, V. G. i M. A.

Pored Belivuka i Miljkovića, za zločinačko udruživanje i drogu terete se i V. G, M. B, M. B, A. V, V. D, N. L, M. T, N. S, D. T, F. I, N. J, Ž. K, S. S, B. K, N. S, S. L, N. DJ, V. G, V. V i M. A.

Od 22 osumnjičenih, pritvor je određen za njih 20, premda su iz vrha policija najavili da hapšenjima nije kraj.