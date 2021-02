BIO JE 'GOSPODAR' NA STADIONU U HUMSKOJ - Velja Nevolja je od Partizana dobijao 5.000 evra mesečno?!

Veljko Belivuk poznatiji kao Velja Nevolja, vođa kriminalne bande koja je optužena za najteža krivična dela, a imala je i plan da ubije predsednika Srbije Aleksandra Vučića, zaposlen je u FK Partizan. Do ovog saznanja došlo se u istrazi nakon hapšenja Belivuka i još 21 člana mafije.

Kao radnik u FK Partizan, Belivuk je mesečno na ime plate dobijao čak 5.000 evra. Takođe, bio je preko posrednika koji su mu služili kao paravan, menadžer pojedinim fudbalerima, a svakodnevno je na raspolaganju imao luksuzni službeni klupski automobil.

PRAVI GOSPODAR

Njemu su klub i stadion bili baza iz koje je sa saradnicima osmišljavao i planirao najteža krivična dela.

- Belivuk je u pravom smislu te reči bio gospodar na stadionu u Humskoj. Njemu su, bukvalno, članovi uprave polagali račune i podnosili raport. Iz klupskih papira i dokumentacije smo saznali da je tamo bio i formalno zaposlen. Zbog toga su, između ostalog, na saslušanje pozvani predsednik Milorad Vučelić i generalni direktor Miloš Vazura. Iako je od kriminalnih poslova zarađivao ogromne sume, Belivuk je iz klupske kase dobijao platu od oko 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti - otkriva sagovornik Srpskog telegrafa.

Prema informacijama koje ima naš izvor, Velja Nevolja je godinama bio menadžer nekim igračima. Oni, kako tvrdi naš izvor, baš i nisu imali mnogo izbora.

- Ponuda je bila uzmi ili ostavi. A ako ostaviš, znaš šta ti sledi. Šamari, u najmanju ruku, a mnogo verovatnije batine ili polomljene noge - objašnjava sagovornik.

Kako se može čuti u FK Partizan, jedan od fudbalera koji je bio pod patronatom Velje Nevolje bio je centarfor Filip Knežević, koji je u Humsku došao iz čačanskog Borca, a potom je otišao u Portugal.

- Na Belivukovom spisku bilo je još igrača. Uglavnom ih je birao još u kadetima ili omladincima. Možemo samo da pretpostavimo kako se ophodio prema njima i koliki procenat od zarade i transfera su morali da mu daju - konstatuje sagovornik ''Srpskog telegrafa''.

PROSTOR STRAVE

Podsetimo, policija je nakon hapšenja Belivuka i njegovih pomagača otkrila tajni štek na stadionu Partizana. U prostorijama koje su nastale pregrađivanjem nekadašnjeg restorana nađeni su droga i oružje. Posebno je zanimljivo da je u tim prostorijama nađen i snajper, za koji se osnovano sumnja da je trebalo da posluži za likvidaciju šefa države Aleksandra Vučića.

Prema rečima izvora ''Srpskog telegrafa'', Velja Nevolja je svakodnevno dolazio na stadion u Humskoj, a često je boravio i u SC "Teleoptik", gde se održavaju treninzi prvog tima i gde pojedini mlađi igrači i žive u sobama koje su opremljene kao hotelske.

Milorad Vučelić i Miloš Vazura (inače se redovno javlja na pozive novinara) juče nisu odgovorili na naše pozive i poruke.

Očigledno je da ovde nije samo reč o običnoj kriminalnoj grupi, nego je reč o kriminalnoj grupi koja je opasno pretila da postane jedan kriminogeni važan element, paradržavni. Oni su, sasvim je sigurno, već imali jednu ozbiljnu infrastrukturu koja je mogla da ugrozi samu državu, a to nisu mogli da rade ako nisu imali pomoć pojedinaca iz nekih državnih institucija, kao i iz samog FK Partizan. Sve to je nešto što sada mora da se istraži do kraja. Nisu ti kriminalci jedino što mora da se razbije. Cela njihova logistika mora da se saseče u korenu i moraju da se otkriju svi oni koji su ovim ljudima omogućili da razviju tako ozbiljnu kriminalnu organizaciju. Prvenstveno tu mislim na pomagače, kojih je sigurno bilo u FK Partizan, na određene pripadnike policije, kao i neke druge institucije u kojima rade pripadnici koji su u sve ovo umešani. Jer sve ovo je vrlo ozbiljna stvar koja je imala neku jaku pozadinu, koja, na prvi pogled, nije kriminalna, ali je imala veze s ovim kriminalcima. Ovo, ako se ne raščisti do kraja, dovešće do toga da ćemo u narednom periodu imati možda nekog drugog Velju Nevolju

Veliku pažnju privuklo je to što je na stadionu Partizana pronađen bunker u kom su Belivuk i njegova kriminalna grupa imali takozvani štek. Postoje saznanja, čak mislim da je i Srpski telegraf pisao o tome, da su oni na stadionu imali prostorije gde su se okupljali i mučili ljude. E sad se nameće pitanje ko im je dao te prostorije? Sigurno im te prostorije nije dala policija, već neko od visokih političkih funkcionera i članova uprave kluba. Otuda i objašnjenje činjenice da je Belivuk bio zaposlen u FK Partizan. Jasno je da bez kontakata u policiji, saradnje sa pojedinim političkim funkcionerima i članovima uprave FK Partizan ova grupa ne bi mogla da opstane i da čini ono što je činila.