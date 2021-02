UHAPŠEN MARKO ANDRIĆ KUZMAN? Sa Veljom Nevoljom planirao likvidaciju Milana Ljepoje - Snimak njihovog razgovora ŠOKIRAO SRBIJU (VIDEO)

Kriminalna grupa Velje Nevolje uhapšena je prošle nedelje.

Nišlija Marko Andrić zvani Kuzman , čiji su snimci razgovora na kojima se moglo čuti kako priča o vođi bande "Pink Panteri" Milanu Ljepoji koji je nestao i za koga se sumnja da je ubijen od strane kriminalne organizacije, uhapšen je u četvrtak u Nišu, pišu "Novosti".

Njemu se na teret stavlja krivično delo nedozvoljeno držanje oružja i opojnih droga, a pošto je i ranije osuđivan, kako navode "Novosti", njemu je, nakon saslušanja, u tužilaštvu određen pritvor u trajanju do 30 dana.

Ranije je Pink ekskluzivno objavio razgovor između Kuzmana i Veljka Belivuka.

- Ja im kažem zdravo brate mi tebe ne ugrožavamo na bilo koji način nećemo da se mešamo u posao ni tebi ni vama. Zamolio bih brate i tebe i sve vas da gledate vaša posla i da se ne mešate u stvari koje se vas ne tiču.

U drugom snimku Kuzman prenosi izveštaj razgovora Velji Nevolji.

- Moram da ti prenesem, da budeš upoznat. Ona s*sa Mance iz Ništa. On je glavni kao Pink Panter. Ja kažem: 'A, ne viđam ga'. Neću da širim brate bez brige, samo što pre da pucam. Dobro. Ja kažem: 'Neću da širim bez brige, brate, samo reci šta treba, tu sam'. Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je na genijalnu ideju da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi**etine. I jedan od tih pi*ki mi je preneo da se raspituje za tebe, da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će da vas reši i onda on preuzima grad. Gde da ga oderemo pa neka skuplja koga hoće, ali na onom svetu.