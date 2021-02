‘U TOKU JE BORBA DRŽAVE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA! Hapšenja od prethodnih dana šalju poruku da nema zaštićenih’ (VIDEO)

Očigledno su pojedinci pomislili da su jači od države, a to je nemoguće. Pohapšeni su i njihovi jataci, a očekuje se još hapšenja, kažu sagovornici TV Pink.

Veljko Belivuk, zvani Velja Nevolja, i Marko Miljković uhapšeni su 4. jaunara po nalogu Tužilaštva u velikoj akciji BIA, MUP i Tužilaštva.

Prema tadašnjim navodima nekih beogradskih medija, Veljko Belivuk uhapšen je zbog planiranja likvidacije Milana Ljepoje, pripadnika grupe Pink Panter. U ovoj akciji države protiv organizovanog kriminala uhapšeno je ukupno 17 ljudi predvođeni Belivukom. Njima se takođe na teret stavljaju i ubistva, iznude, otmice i dliovanje drogom.

Direktor i glavni urednik dnevnog lista Objektiv Duško Vukajlović kaže za Novo jutro TV Pink da se ovih dana u Srbiji odvijaju scene koje podsećaju na filmove Holivudske produkcije.

- Sve podseća na neki film, sa elementima horora. Kao da se sve dešava u Latinskoj Americi. Kako su novinari najpre čuli da komšije koje žive u zgradi Belivuka, njega dosta hvale i kažu da je bio porodični čovek i uzorni komšija, što je prosto neverovatno. Imali smo priliku da vidimo snimke i da se uverimo šta je on zapravo sve radio, od rektiranja do dilovanja. Verujem da policija sada ima dovoljno dokaza da sprovede istragu do kraja – kaže Vukajlović i pohvalio policiju dodajući da su sve nadležne službe reagovale profesionalno i na vreme.

Vukajlović kaže da je država na ovaj način poslala poruku krinimalnim grupama da ne mogu da se bore protiv nje.

- Očigledno su pomislili da su jači od države, ali to je nemoguće. Pohapšeni su njihovi jataci, a verujem da će biti još hapšenja. Mislim da su hteli da naude i predsedniku i dražavi, a to je ujedno i udar na celu državu i njene građane – dodaje Vukajlović.

Predsednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava Skupštine Srbije dr Aleksandra Tomić kaže da je poruka države sada jasna.

- Dražva je pokazala da nema zaštićenih. Treba pohvaliti akciju državnih organa. Svi će biti saslušani, a tu mislim i na one koji su osumnjičeni, a radili su u policiji ili su bili na nekim pozicijima u određenim institucijama. Sudije ne mogu jednostavno da sude po ličnom nahođenju, već mora da se poštuje zakon – kaže dr Tomić, koja dodaje da je suština svega bio napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Predsednik Vučić i njegova politika pokazuju dobre rezultate i to mora svi da priznaju. Njegova borba protiv kriminala pokazuje da nam je bila potrebna. Presednik je sprovodi – dodaje Tomić.