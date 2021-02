'PRIĐEM MU, POLJUBIM GA, A KAD MI JE POMENUO MAJKU...' Ovako je Velja Nevolja pričao o prebijanju Vazurinog obezbeđenja (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Hapšenje Veljka Belivuka i njegove kriminalno navijačke grupe, koja se sumnjiči za najsurovija krivična dela i dalje je tema broj 1 u Srbiji.

Svakodnevni novi detalji šokiraju javnost i potpuno je uznemiruju, ali tako je maltene od kada je Srbija prvi put i čula za "Velju Nevolju".

Prvi put je u žižu javnosti dospeo aprila 2016. godine, kada se pojavio snimak prebijanja člana obezbeđenja direktora Partizana Miloša Vazure. Na snimku se vidi kako Belivuk i Darko Ristić zvani "Meda" prebijaju člana obezbeđenja Božu Kumburovića.

Javnost je tada bila zapanjena brutalnošću tog snimka i iskazanim nasiljem.

Prebijanje su snimile kamere na stadionu Partizana, ali na njima nije zabeleženo kako Ristić udara i drugog radnika obezbeđenja i nanosi mu teške telesne povrede, zbog čega je i osuđen.

Belivuk je u jedinom intervjuu za nekadašnji magazin Kurira ispričao kako je došlo do toga, a njegov pristup tom nasilnom činu i kompletnoj aferi bi sigurno bili dobar prilog nekom stručnjaku koji bi pravio njegov psihološki profil…

Belivuk je ispričao da se to sve dešavalo nakon sukoba sa upravom i da su on i Sale bili uzbunjeni kada je angažovano obezbeđenje koje bi trebalo da im spreči ulazak na stadion Partizana.

"To nije moglo da se desi. Ako ja svaki dan rizikujem za klub, onda ne mogu da dođu neki balavanderi i da mi kažu da ne mogu da uđem", ispričao je Belivuk svojevremeno.

On je govorio da su lepo razgovarali sa njima, da su im rekli da se ne mešaju "u tuđu kuću", jer se ni oni njima ne mešaju u poslove, ali da je uveren da su Vazuri "napunili glavu da želimo da mu naudimo".

"Bilo je to na dan utakmice, a pušten je samo snimak od trenutka sukoba s članom njegovog obezbeđenja. Pre toga mi prolazimo, javljamo se ljudima koji tu rade. Tu smo jer imamo navijački butik na stadionu. I u jednom trenutku kažem Saletu: 'Vidi, molim te, postavili su nove kamere'. Tad nastaje slika koju sada svuda objavljuju kako Sale pokazuje srednji prst u kameru. Prolazimo i smejemo se. Uočim kod butika 'audi' i kažem: 'Vidi sad kad je to Vazura'. Prethodno se nismo videli pet-šest dana. I tada izlazi Boža Kumburović, koji se, kada su gađali upravu jajima kao paun širio u loži. Još tada sam zvao momka kod kojeg je bio ranije u obezbeđenju i rekao mu da prenese da se ne meša u ove stvari. Neka uzme tu dnevnicu od 20-30 evra, nije tu ništa sporno, ali samo da se ne meša u ovo. To je bilo nekoliko dana pre ovog snimka…", pričao je Velja Nevolja.

Na snimku se vidi kako se njih dvojica pozdravljaju, što Belivuk i potvrđuje.

"Priđem mu, zagrlim ga, poljubim i na uvo mu kažem: 'Brate, ne mešaj se u ovo. Rekao sam ti već'. On odgovara: 'Dobro, dobro' i nešto kreće. Ponavljam: 'Slušaj, došao si kod nas u kuću, ja kad sam bio kod tebe u klubu i trenirao, normalno sam se ponašao. Ti si sada kod mene u kući. Pusti ništa mu neće biti'. Odgovara mi sa: 'Nemoj da pričaš tim tonom s njim'. On meni kaže da je to prenesem Saletu. Ima detalj na snimku gde ja pokušavam lepo rukom… Ljudi koji nisu iz te sfere ne znaju, oni koji se bave sportom znaju da pročitaju taj govor tela. Znači, rukom ga pomerim i on tada izgovara: 'Ma, nemoj da vas razbucam, da vam j...' Kako mi je pomenuo majku, istog trenutka... Pišu, 'udario ga na kvarno'. Udariti na kvarno je kad nekom priđete s leđa i udarite ga. A ja da šaljem 'telegram' bokseru koji je nastupao za reprezentaciju da ću da ga udarim, od toga nema ništa. Iskreno da vam kažem, on je dobro prošao. On je odlično prošao", pričao je Belivuk.

On je tada osuđen na godinu dana kućnog zatvora, a Ristić na 10 meseci. Belivuk je tada govorio da je siguran da mu je ta kazna izrečena zbog velikog pritiska javnosti, kao i da nije ispunjavao nijedan uslov za zadržavanje u pritvoru.

"Imam adresu na kojoj sam prijavljen, imam radno mesto, ženu i dvoje dece, nemam nikakav postupak u toku, ne preti mi kazna zatvora duža od pet godina, već mi je pasoš u policiji. Nije bilo razloga da me zadrže. Uostalom, ne znam zašto se od neke tuče pravi bauk, normalno je da se muškarci potuku, ali je to u poslednje vreme postalno nenormalno. Meni je gore bilo tu što je moja žena bila zgrožena, spakovala je stvari i htela da ide iz kuće, jer me nikada nije videla u takvom svetlu. Nije mogla da me prepozna", govorio je tada Velja Nevolja.

Pogledajte na kraju snimak na kome se vidi kako Belivuk gazi čoveka na zemlji, a posle ga i šutira u glavu dok pokušava da se pridigne.

UPOZORAVAMO DA JE SNIMAK UZNEMIRUJUĆ!