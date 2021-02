Devet dana nakon pada najopasnije kriminalne organizacije u Srbiji i hapšenja prvog čoveka ove grupe Veljka Belivuka, poznatijeg kao Velja Nevolja, potraga za telima žrtava i drugim dokazima najjezivijih krivičnih dela još je u toku. Policija i Bezbednosno informativna agencija od jutra do mraka pretražuju ogromne površine oko imanja koja je koristila Belivukova svirepa ekipa.

Otkako je prošlog četvrtka u velikoj tajnoj policijskoj akciji uhapšen Belivuk i još 20 pripadnika njegove kriminalne grupe koja je godinama sejala strah, pre svega, u Beogradu, policija neumorno traga za dokazima koji će pomoći da se Velja Nevolja i njegovi saradnici osude na zatvorske kazne. Oni su za sada osumnjičeni za najteža krivična dela - ubistva, mučenja, otmice, ali je dobro poznato i da su se bavili trgovinom narkotika za crnogorski kavački klan, ali i reketiranjem po Beogradu, Pančevu, Nišu...

Veliki tragovi krvi, kao i ostaci sredstava za dezinfekciju kojima je ta krv uklanjana pronađeni su na nekoliko lokacija koje je koristila ova kriminalna grupa. Najviše tragova koji ukazuju na mučenja, a kako se sumnja i ubistva, pronađeno je u kući strave, opasane visokom betonskom ogradom, u Ritopeku. U ovoj kući na zemlji su pronađeni i tragovi spaljivanja... Tragovi krvi, međutim, prema nezvaničnim informacijama otkriveni su i u drugim vikendicama koje je Velja Nevolja koristio. Na pojedinim lokacijama pronađeno je oružje, snajperi, ali i ogromne količine novca.

U jednom od Belivukovih tajnih sefova, koji je pronađen u vikendici u Vrčinu, pronađen je i svežanj od dvadesetak ključeva za koje policija pokušava da utvrdi koja vrata otvaraju i šta se iza njih krije! Jasno je da su ovi ključevi za Belivuka važni s obzirom da ih je skrivao u sefu kraj nekoliko desetina hiljada evra zarađenih, najverovatnije, trgovinom narkotika.

Lobanja u bunaru

Prema nezvaničnim informacijama u jednom bunaru na imanju u blizini Belivukovog u Ripnju pronađena je ljudska lobanja! Ona je poslata na veštačenje, a sumnja se da pripada navijaču Partizana Goranu Veličkoviću Goksiju koji je nestao bez traga početkom avgusta prošle godine. Nekoliko meseci nakon nestanka Goksija i pre hapšenja Belivukove ekipe pričalo se da je ova grupa Veličkoviću odsekla glavu i njom igrala fudbal, kao i da su to sve snimali i slali drugim članovima kriminalne grupe preko tajne aplikacije "Skaj". O ovom slučaju pričao je nekoliko puta čak i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je rekao da "ne može o tome da se priča po gradu, a da policija nema nikakva saznanja". Nakon hapšenja Belivukove grupe i otkrivanja njihovih svirepih načina "rešavanja sukoba" sa suparnicima sumnje da je ta priča tačna su ponovo podgrejane. Upravo zbog toga policija sumnja da pronađena lobanja pripada baš Goranu Veličkoviću Goksiju za kog već neko vreme imaju osnovane sumnje da je svirepo ubijen.

Čak 12 muškaraca nestalo je bez traga samo u toku prošle godine u Beogradu i sumnja se da iza svih stoji upravo Belivukova grupa, kojom je upravljao sa najboljim prijateljem Markom Miljkovićem Maretom. Policija njihovu grupu za sada sumnjiči za ubistva tri nestala muškarca - navijača Crvene Zvezde Zdravka Radojevića, Gorana Veličkovića Goksija i Milana Ljepoje, vođe "Pink Pantera".Porodice sva tri muškarca su policiji prijavile nestanke uz sumnju da iza otmice stoji Belivukova ekipa. Međutim, da li su informacije da je Belivuk nakon otmice članovima porodica Radojevića, Veličkovića i Ljepoje slao preteće poruke, zvanično nije potvrđeno.

Policija je obavila uviđaje u svim vikendicama i kućama za koje je utvrđeno da je koristio Velja Nevolja ili neki drugi pripadnik kriminalne grupe, a nakon toga započela je pretrage terena oko tih kuća. S obzirom da se osnovano sumnja da su u kućama mučili, kasapili i ubijali otete muškarce, a potom njihova tela spaljivali ili rastvarali u kiselini, policija traži mesta na kojima su ostaci žrtava zakopani ili bačeni. U jednom trenutku su i ronioci sišli u Dunav u blizini Belivukovih skrovišta, međutim, u mutnoj i brzoj reci ništa nije bilo moguće pronaći. Zbog toga se potraga proširila i na terene oko imanja gde sa policijskim psima na stotine iskusnih policajaca traži tragove krivičnih dela. Psi su policajce u jednom trenutku odveli do deponije u Vinči gde su pronađeni ostaci kostiju, međutim analizom je utvrđeno da nisu ljudske.

Policajci prikrivali dokaze

Nakon hapšenja Belivuka i njegove grupe palo je i nekoliko "prljavih policajaca" koji su snimljeni kako tokom pretresa stana Velje Nevolje u blizini stadiona Partizana u Humskoj skrivaju nelegalni pištolj i dogovaraju se kako da pomognu uhapšenom. Sumnja se da su policajci nameravali i da za sebe zadrže veliku količinu novca pronađenu u ovom stanu.

Da je Belivuk imao saradnike u policiji jasno je bilo odavno, a potvrđeno i tokom same akcije hapšenja koja je isplanirana i sprovedena u tajnosti, međutim Belivuku je neko dojavio šta mu se sprema te je on pokušao sa saradnicima da ukloni dokaze koji ih mogu povezati sa krivičnim delima. Zato je Belivuk uhapšen na Rudniku, dok je išao da spali jedan od automobila korišćen za izvršenje krivičnih dela, a drugi saradnici na nekoliko drugih lokacija, na putu ka štek vikendicama... Grupa je najverovatnije planirala da iz sefova pokupi sav novac o oružje, pa spali kuće i kola kako nijedan trag ne bi mogao da otkrije sva njihova zlodela. Srećom, u tome nisu uspeli, te se očekuje da forenzičari iz kuća i vozila izvuku tragove koji će otkriti šta su sve i na koji način radili. Očekuje se da najviše dokaza bude izvučeno iz belog "smarta" u kom je poslednji put živ snimljen jedan od nestalih muškaraca za kog se sumnja da ga je Belivukova grupa svirepo ubila.

Snimak iz Ritopeka

edan od najvećih dokaza za sada su snimci sa kamere iz Ritopeka na kom se vidi kako u Belivukovu kuću strave svojim automobilom stiže Nišlija i nekadašnji vođa Pink Pantera Milan Ljepoja, za njim u dvorište ulazi Belivuk i još nekoliko saradnika. Ne postoji snimak na kom se vidi kako je Ljepoja ikada izašao iz te kuće. Međutim kamere su snimile, kako nekoliko dana kasnije, pripadnici grupe u 18 kesa iznose nešto iz kuće. Sumnja se da su nakon što su ga danima svirepo mučili, Belivukovi ljudi Ljepojino telo isekli na komade, izneli ga iz kuće u crnim kesama za smeće i negde ih bacili.

Snimci dogovaranja likvidacija

Jaki dokazi u ovom slučaju za sada su i snimci telefonskih razgovora Belivuka i njegovih članova grupe u kojima se čuje kako dogovaraju likvidaciju upravo Milana Ljepoje jer se osilio i "planira da im otme Niš".

Moram da ti prenesem, da budeš upoznat. Ona s*sa Mance iz Ništa, jel ga viđaš? On je glavni kao Pink Panter, jel ga znaš? Ja kažem: "A, ne viđam ga". Neću da širim, brate, bez brige, samo što pre da pucam. Dobro. Ja kažem: "Neću da širim bez brige, brate, samo reci šta treba, tu sam". Dobro, pošto se raspituje za tebe, došao je na genijalnu ideju da će on da bude glavni u Nišu i okuplja neke momke pi***tine. I jedan od tih pi**i mi je preneo da se raspituje za tebe, da vi držite dole Niš, ali da ste sve najgore i da će da vas reši i onda on preuzima grad - čuje se u snimku.

Svedoci saradnici

Nakon hapšenja čak nekoliko pripadnika Belivukove kriminalne grupe ponudilo je tužilaštvu svoju saradnju u zamenu za manju zatvorsku kaznu. Upravo svedočenja članova svirepe grupe mogu da budu najkorisnija u istrazi, prikupljanju dokaza, ali i sam dokaz jezivih krivičnih dela ove grupe. Očekuje se da uskoro bude doneta odluka ko od njih može dobiti status svedoka-saradnika i da im upravo on otkrije iza kojih sve otmica, mučenja i ubistava stoji Belivuk i njegovi saradnici, kao i šta su uradili sa telima svojih žrtava.