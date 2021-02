'DEFINITIVNO UBIJEN'! Snimak na kom se čuje kako Kuzman kaže da je Ljepoja mrtav (EKSKLUZIVNI VIDEO)

Na televiziji Pink emitovan je razgovor između Marka Andrića Kuzmana, člana kriminalne grupe Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i njegovog neidentifikovanog sagovornika, za koga istražni organi veruju da je bio blizak Milanu Ljepoji Manceu.

Policija veruje da je Ljepoja, Nišlija koji je bio član međunarodne bande razbojnika "Pink panter". A na najsuroviji način likvidiran u jednoj od "kuća strave" Velje Nevolje.

Inače, na snimku Andrić, za koga se sumnja da je namamio svog nekadašnjeg prijatelja Ljepoju u zamku, objašnjava šta se nesrećnom čoveku dogodilo.

Kuzman: "I on brate, ja ću da ti kažem iskreno pitao me Mance (Milan Ljepoja) kao za to ... A ja kao nisam pristao, to može da se proveri, pošto ja znam ko su oni... I kao brate teško mi, najbolji drug mi je bio (Ljepoja). Ali niko nije upozoravao da to što je on uradio evo pogledaj poruke od Mladenčeta, evo pogledaj poruke od ovog... I to je to..."

Sagovornik: "Ubijen definitivno, a?

Kuzman: "Definitivno ubijen..."

Ranije je u medijima već emitovan snimak na kome se vidi kako Milana Ljepoju, koji je nestao kada je otišao da kupi automobil, automobilom dovode u kuću u Ritopeku. Prema tvrdnjama tužilaštva, njega su tu sačekali Veljko Belivuk i njegova desna ruka Marko Miljković.

Navodno je Milan Ljepoja pretrpeo jezivu torturu pre nego što je konačno likvidiran. Nigde se nije pojavio snimak kako Ljepoju iznose ili kako izlazi iz kuće.