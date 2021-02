Privatni dektetiv Grugur za Pink: Namere Belivukove organizovane kriminalne grupe su bile jasne (VIDEO)

Advokat Veljko Delibašić govoreći o hapšenju Veljka Belivuka istako je da je od hapšenja do presude dugačak put i da će trebati dosta vremena da se provere informacije i da se utvrdi da li su to pravi dokazi, kao i to da li su to zakonito pribavljeni dokazi i da li mogu da se koriste u sudskom postupku.

- Tako da treba poštovati pretpostavku nevinosti i da ono o čemu pričamo su u ovom trenutku osnove sumnje koji su dovoljni za tok nekog krivičnog postupka a na kraju ćemo videti šta je od svega toga tačno – istakao je Delibašić za Pink.

- Kada se pominju snajperi radi se o uređajima koji svaki građanin može da kupi u malo boljoj opremljenoj prodavnici oružja. Lovci ga nazivaju optika i kada uzmete taj uređaj neko kaže snajper to zvuči loše, u suštini dugačak je put da se utvrdi da li je to optika ili snajper i da li se koristio za lov ili za ubistva – dodao je on.

Privatni detektiv Uglješa Grgur rekao je da čim su pripadnici Belivukove ekipe išli da vežbaju da gađaju da su imali neku nameru i cilj.

- Govorimo o tri snajpera, jedan od njih je bio profesionalan i verovatno je bio namenjen da se likvidira predsednik Vučić, dok su ova dva isto bila namenjena za nekog političara. Nemere organizovane kriminalne grupe su bile jasne – smatra on.

- Možda su imali i vladu u senci spremnu, da kad likvidiraju Vučića i Vulina, da ’uskoči’ – rekao je Grgur i dodao da to nisu samo pretpostavke.

Nekadašnji pripadnik KOS-a Ljuban Karan rekao je da njega zanimaju veze Belivuka koje vode prema vrhu, prema onome ko bi mogao da bude naručilac, organizator ali i finansijer likvidacije o kojoj se sad otvoreno priča.

- Ja sam prvi pomenuo atentat još tokom afere Prisluškivanje, dok još nije pokrenuto vezano za Belivuka. Služba nas je učila da zaključujemo na osnovu malo podataka i da se držimo najteže varijante, zato sam video da nešto nije u redu sa tim dugoročnim ilegalnim prisluškivanjem predsednika, kao da je neko izučavao njegovo kretanje i slabe tačke – kaže Karan.

- Snajper koji je pronađen dao je odgovor na to pitanje. Lovac ne drži u šteku svoje oružje – dodaje i podseća da je snajper tek drugim pretresom pronađen jer je bio tako dobro sakriven.